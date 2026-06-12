「ちいかわベビーカステラ」フード＆グッズお披露目！ 保冷バッグなどスーベニアも登場
イラストレーター、ナガノによるX発漫画作品『ちいかわ』のテイクアウト専門ショップ「ちいかわベビーカステラ」が、7月18日（土）、北海道・小樽の堺町通りにオープン。それに先駆けて、フードメニューやグッズのラインナップがお披露目された。
【写真】保冷バッグなどスーベニアもかわいい！ 「ちいかわベビーカステラ」メニュー＆グッズ一覧
■ベビーカステラになっちゃった！
新ブランド「ちいかわベビーカステラ」は、店内で焼き上げたふわふわベビーカステラや店舗限定のオリジナルグッズが楽しめるテイクアウトショップ。同日にオープンする「ちいかわ」と「もぐもぐ（食べる）」をテーマにしたグッズショップ「ちいかわもぐもぐ本舗 小樽店」と併設して展開される。
「ちいかわベビーカステラ」では、風味豊かで、どこか懐かしい味を楽しめる、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、くりまんじゅうの5種類のベビーカステラを用意。
メニューは、いちごクリーム、チョコクリーム、プリンクリームのいずれかをのせて味わう「ベビーカステラ10個入り（クリーム付き）」、カップに入れて提供される「ベビーカステラ10個入り」、ミルク、チョコレート、ミックスの3種の味がそろう「ベビーカステラ付きソフト」、さらに、しゃりもち食感の「アイスキャンディ」がラインナップ。ベビーカステラ関連メニューには、オリジナルさすまたピックがランダムで付いてくる。
また、フードメニュー1点購入で、「ちいかわベビーカステラ」のデザインをあしらった「リユーザブルカップ」や「保冷温ランチバッグ」などスーベニアグッズの購入が可能。
それから店頭限定で、ベビーカステラ姿のちいかわ、ハチワレ、うさぎの「マスコット」や「メタルチャームキーホルダー」が販売される。
加えて、1会計につき1点購入ごとに、オープン記念特典ノベルティの「オリジナルステッカー」をプレゼントする企画も予定。
ちなみに、7月18日（土）〜8月16日（日）の期間中は「ちいかわベビーカステラ」の入店に「ちいかわもぐもぐ本舗」LINE公式アカウントからの事前入店予約（抽選）が必要。抽選申込み受付は、6月19日（金）18時00分から開始される。
【写真】保冷バッグなどスーベニアもかわいい！ 「ちいかわベビーカステラ」メニュー＆グッズ一覧
■ベビーカステラになっちゃった！
新ブランド「ちいかわベビーカステラ」は、店内で焼き上げたふわふわベビーカステラや店舗限定のオリジナルグッズが楽しめるテイクアウトショップ。同日にオープンする「ちいかわ」と「もぐもぐ（食べる）」をテーマにしたグッズショップ「ちいかわもぐもぐ本舗 小樽店」と併設して展開される。
メニューは、いちごクリーム、チョコクリーム、プリンクリームのいずれかをのせて味わう「ベビーカステラ10個入り（クリーム付き）」、カップに入れて提供される「ベビーカステラ10個入り」、ミルク、チョコレート、ミックスの3種の味がそろう「ベビーカステラ付きソフト」、さらに、しゃりもち食感の「アイスキャンディ」がラインナップ。ベビーカステラ関連メニューには、オリジナルさすまたピックがランダムで付いてくる。
また、フードメニュー1点購入で、「ちいかわベビーカステラ」のデザインをあしらった「リユーザブルカップ」や「保冷温ランチバッグ」などスーベニアグッズの購入が可能。
それから店頭限定で、ベビーカステラ姿のちいかわ、ハチワレ、うさぎの「マスコット」や「メタルチャームキーホルダー」が販売される。
加えて、1会計につき1点購入ごとに、オープン記念特典ノベルティの「オリジナルステッカー」をプレゼントする企画も予定。
ちなみに、7月18日（土）〜8月16日（日）の期間中は「ちいかわベビーカステラ」の入店に「ちいかわもぐもぐ本舗」LINE公式アカウントからの事前入店予約（抽選）が必要。抽選申込み受付は、6月19日（金）18時00分から開始される。