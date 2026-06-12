「タコマル」は、名鉄「鳴海駅」西口近くにある、たこ焼き居酒屋です。オープンから8年を迎え、近隣の若い世代を中心に、たこ焼きを囲んで楽しめる店として親しまれています。



自慢のたこ焼きは、出汁づくりからこだわっています。一晩寝かせた出汁を生地に使用し、大きめのタコを入れて“ふわとろ”食感に仕上げています。アヒージョに浸して楽しむなど、アレンジメニューも好評です。





味付けは定番の「ソース」「しょうゆ」をはじめ、後味にほのかな甘みを感じる海塩を使った「塩」、柑橘の風味をまろやかに仕上げた「ポン酢」など全10種類。さらに追加トッピングで自分好みにカスタマイズすることもできます。いずれの味付けも、生地との相性を考えて厳選した素材や自家製の調味料を使用しています。種類が豊富なため、ハーフ＆ハーフで異なる味を楽しめるのも魅力です。たこ焼きのアレンジメニューも充実しています。たっぷりのネギと温泉卵をのせた【ネギ盛り温玉のせ】や、天かすを豪快に盛り付けた【天かす山盛りソースマヨたこやき】は、ふわとろ食感とザクザク食感の組み合わせが楽しめる人気メニューです。ドリンクメニューも充実しており、特に国産ウイスキーの品ぞろえが豊富。店内にはさまざまな銘柄が並びます。ビールもグラスの管理や注ぎ方にまでこだわり、おいしい一杯を提供しています。＜メニュー＞【たこやき（味付け10種類）】（8個638円／ハーフ＆ハーフ660円、12個957円／ハーフ＆ハーフ979円）【ネギ盛りわさび醤油たこやき】（8個759円）【ネギ盛り温玉のせ（ソース・しょうゆ・ポン酢）】（8個792円）【天かす山盛りソースマヨたこやき】（8個869円）【タコと枝豆のアヒージョ】【タコとキャベツのアヒージョ】（各748円）【からあげ】（616円／MAX1738円）【甘ダレからあげ】【味噌からあげ】（各638円） など※2026年3月5日時点の情報です