NPB(日本野球機構)は12日、プロ野球セ・パ両リーグの5月度月間「スカパー！サヨナラ賞」を発表。セ・リーグは巨人の坂本勇人選手、パ・リーグはソフトバンクの谷川原健太選手がそれぞれ選出されました。

坂本選手の一発は、5月13日の広島戦での逆転サヨナラ3ランホームランです。5回にキャベッジ選手の本塁打で先制するも、8回表に同点に追いつかれてしまった巨人。救援投手の好投で試合は延長戦へ。表に失点し1点を追う延長12回、一死一、二塁の場面で、10回にサヨナラの好機に代打で出場するも三振を喫した坂本選手に打席が回ります。初球の変化球を迷いなく振り抜くと、打球はレフトスタンドへ飛び込み、劇的な逆転サヨナラ3ラン本塁打となりました。さらに、この本塁打は、坂本選手の自身通算300号となるメモリアルアーチでした。

谷川原選手は、5月8日のロッテ戦でのサヨナラ二塁打。ソフトバンクはこの試合、3回に先制するも、6回に一挙5失点で逆転を許します。その裏に1点を返し、救援陣が無失点リレーの好投で逆転への望みをつなぎます。9回裏、味方の本塁打やタイムリーで試合は振り出しに。なおも二死二塁、一打サヨナラの場面で打席には、この試合途中出場の谷川原選手に回ります。4球目を引っ張ると、打球はライト線のフェンス際へと鋭く伸びる劇的なサヨナラ二塁打となりました。自身初となるサヨナラ打で、チームを今季初のサヨナラ勝利に導きました。

坂本選手は5度目の受賞、谷川原選手は初受賞で、2人にはスカパーJSAT株式会社より賞金 30 万円とトロフィーが贈られるということです。