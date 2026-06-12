世界的歌手のサラ・ブライトマンが12日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。家族について語った。

司会の黒柳徹子から6人きょうだいの長女と振られ、ブライトマンは「当時でも6人きょうだいというのは凄く大家族と思われていまして。ただ母が凄く子供が好きだったということもあって、たくさん子供を産みました」とほほ笑んだ。

「ただ一番下と一番上ではだいぶ年齢が離れてしまっているので、そのきょうだいの中でも2組に分かれるというのがよくありました」と説明。

幼少期の自身については「エネルギッシュな子供であったと思います。その時から音楽に関心を持っていましたし。ただ自分が子供でいるっていうことに、もうちょっと早く大人になりたいという欲望がありました」と振り返った。

3歳からダンスと歌を始めたが、母の影響が大きかったという。「母は私が才能があるんじゃないかというふうに幼い頃から見出してくれていまして。エネルギーに満ちあふれている子供であったので、何かしらやることがないと不満に思っていた子供だったので、その中で歌やバレエクラスというものを習わせてもらいました」と回顧した。

3歳からそのような環境に身を置いたことで「やはり競争率の高い中で過ごす、その世界に入るというのは」良かったと実感したと言い、「プロになってからもその経験を生かすことができています」と声を弾ませた。