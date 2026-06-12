タレント・中山秀征が１１日、ＭＢＳラジオ「アッパレやってまーす！」に、木曜レギュラーを務めるタレントのビビる大木の代役として出演した。

中山は「どうも、こんばんみ、中山秀征です」という挨拶と共に登場すると、スタジオは大盛り上がり。「今日は大木のバーターとして頑張ります」と意気込み、「大木もいつも僕が何か休む時は大木がやってくれてるんで。うまくやってるんですよ、お互いさまでやっておりますんで、可愛い後輩」と代役理由を明かした。

元ＴＯＫＩＯ・城島茂が「そもそもどういう感じで話回って来たんですか？」と聞くと、「大木が舞台をやるということで『中山さん、（代役）いいっすか？』っていうふうに会社から言われまして。ワタナベエンターテインメント、そういうとこあるんですよ」と答えた中山。

続けて「他にふかわりょうとかいるじゃん、一応」と言うも、鳥居みゆきが「でも、一番遠いかも。ふかわさんと大木さんは」とコメント。中山は「あそこ同期だから、同期。ただ、仲が悪いのよ」と暴露し、鳥居も「そう、仲良くないのよ」とうなづくと、スタジオからは驚きの声があがった。

中山は再度「だから頼めない。お互いに。だからどうしても僕になるんですけども」と話した。