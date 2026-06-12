カーリング女子でミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスが、逆襲モードに突入した。

日本選手権６日目（１２日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）の２次リーグ第３戦では、ＧＲＡＮＤＩＲに９―５で勝利。崖っぷちの状況下だった中で、１３日のプレーオフ進出を決めた。

スキップ・吉村紗也香は「２点リードされてのスタートだったけど、みんな落ち着いて、しっかりとまた立て直せた。しっかり自分たちの形や流れを最後まで相手に渡さないで、最終エンドまで行けた」と頬を緩めた。

今大会の目標は連覇。１次、２次リーグは苦しい戦いもあったが、前向きに捉えている。「試合がいっぱいできるのはすごくうれしいし、自分たちも崖っぷちを経験してきている。でも、たくさん試合ができるのはすごく嬉しい」と声を弾ませた上で「あとは自分たちも１つずつ勝ち上がっていくだけ。やることは変わらないけど、本当に目の前のやることに集中しながら、１個１個ショットをつないでいきたい」と力を込めた。

異例の６月開催ということもあり、アイスの状態は不安定だという。それでも「読みもだんだん良くなってきた。うまく対応もしながら、いい読みができている。少しずつ良くなってきている感覚はある」と手応え十分。状態は上向いているようだ。