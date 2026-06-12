フィギュアスケート女子で２０１８年平昌五輪銀メダルのロシアのエフゲニア・メドベージェワ（２６）の最新姿に心配の声が上がっている。

１２日に自身のインスタグラムを更新し、ベッドに寝ている姿をアップ。両足や腕に包帯が巻かれた痛々しい様子だ。

メドベージェワは「私は元気です！この手術はずいぶん前から計画していました これからは長いリハビリが待っています」と説明。手術箇所やリハビリ期間など詳細には触れていないが、「健康を取り戻せて本当に嬉しいです！」「結婚式までには完治するはず」と記した。

この投稿にはフォロワーから「ああ、大変」「何があったの？」「なんてことだ」「何が起きたの？」「一日も早い回復をお祈りします」「早く元気になってね」などのコメントが書き込まれている。

メドベージェワは１８歳で出場した平昌五輪で銀メダル。１５歳で金メダルを獲得したアリーナ・ザギトワとは１・３１点差の大接戦を繰り広げた。昨年１１月、ロシア人でダンサー兼振付師のイリダル・ガイヌトジノフと婚約したとＳＮＳで発表した。