◆女子バレーボール◇全国高校総体道予選 旭川実２−１札幌大谷（１２日、函館サーモン・まるなまアリーナ）

男女の決勝が行われ、女子は旭川実が札幌大谷を２―１で破り、３年ぶりの優勝を飾った。

昨年Ｖの札幌大谷とフルセットまでもつれ込む接戦となったが、最後は振り切ってつかんだ２３度目のＶ。中学まで過ごした函館で家族も見守る中で手にした栄冠に、ＯＨ柳原（やなはら）奈苗（３年）は「去年も一昨年も勝つことが出来なくて。プレッシャーを感じていたが、勝つことができてうれしい」と表情を緩めた。

身長はチームの登録メンバー最長の１８０センチ。「バレー一家なので」と笑ったように、両親と姉も学生時代はバレーに打ち込んでいた。中でも身長１８４センチの母（旧姓鈴木）・晶子さんは１９８６年に旭川実のミドルとして、春高バレーで準優勝。実業団に進み、全日本メンバー入りするなど活躍した。

母親の影響もあり、下宿生活を選択して進んだ旭川実で、初めて臨む全国高校総体。岡本祐子監督も「うちのチームを左右する選手」と期待を寄せる柳原は「母の成績を超えることが恩返しになると思うので」。頂点を目指し、８月に滋賀県で行われる本番に向け、研さんを積んでいく。