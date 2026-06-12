夜のベタつき解消！SHISEIDO「美白スキンケアパウダー」は夏の手放せない相棒／編集者の愛用品

オレンジページの編集者が実際に使い、「買ってよかった！」と確信した、とっておきの愛用品を紹介します。今回担当するのは、オレンジページnet編集部・A美。「スキンケア後に、髪の毛が顔にはりつくのが毎晩のプチストレスだった……」そんな不快感をあっさりと解消し、さらに美白ケアまで叶えてくれる、これからの季節に手放せない名品をご紹介します。

おすすめしたいのが、SHISEIDOの『ベネフィアンス ブライトニング スキンケアパウダー』。美白有効成分「4MSK※1」を配合した薬用美白美容パウダーです。メラニンの生成を抑えてシミ・そばかすを防ぎながら、肌をさらさらなめらかに整えてくれるアイテム。さらに保湿成分「ハイドロシナジーコンプレックスp※2」も配合されており、ただ表面をサラサラにするだけでなく、内側から澄んだような透明感と明るさをキープしてくれるんです。

※1 4-メトキシサリチル酸カリウム塩

※2 保湿 : 合成ケイ酸ナトリウム・マグネシウム、濃グリセリン、ヒアルロン酸ナトリウム(2)

SHISEIDO ベネフィアンス ブライトニング スキンケアパウダー 参考価格 \5280（税込み） 底が見えるほど愛用中！ 楽天市場の公式ショップでファンデーションのサンプルとセットで売られていて、お得に購入できそうだったのが最初のきっかけ。 日々のスキンケアの仕上げとして使うパウダーで、私は夜のスキンケア後に使っています。最初は〈スキンケアパウダー〉そのものになじみがなく、半信半疑でしたが、使ってみたらもう快適で、快適で！ 特にこれからムシムシと暑くなるシーズンには手放せないアイテムになりました。