夜のベタつき解消！SHISEIDO「美白スキンケアパウダー」は夏の手放せない相棒／編集者の愛用品

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オレンジページの編集者が実際に使い、「買ってよかった！」と確信した、とっておきの愛用品を紹介します。今回担当するのは、オレンジページnet編集部・A美。「スキンケア後に、髪の毛が顔にはりつくのが毎晩のプチストレスだった……」そんな不快感をあっさりと解消し、さらに美白ケアまで叶えてくれる、これからの季節に手放せない名品をご紹介します。

おすすめしたいのが、SHISEIDOの『ベネフィアンス ブライトニング スキンケアパウダー』。美白有効成分「4MSK※1」を配合した薬用美白美容パウダーです。メラニンの生成を抑えてシミ・そばかすを防ぎながら、肌をさらさらなめらかに整えてくれるアイテム。さらに保湿成分「ハイドロシナジーコンプレックスp※2」も配合されており、ただ表面をサラサラにするだけでなく、内側から澄んだような透明感と明るさをキープしてくれるんです。

※1 4-メトキシサリチル酸カリウム塩
※2 保湿 : 合成ケイ酸ナトリウム・マグネシウム、濃グリセリン、ヒアルロン酸ナトリウム(2)

SHISEIDO

ベネフィアンス ブライトニング スキンケアパウダー

参考価格 \5280（税込み）

底が見えるほど愛用中！

楽天市場の公式ショップでファンデーションのサンプルとセットで売られていて、お得に購入できそうだったのが最初のきっかけ。

日々のスキンケアの仕上げとして使うパウダーで、私は夜のスキンケア後に使っています。最初は〈スキンケアパウダー〉そのものになじみがなく、半信半疑でしたが、使ってみたらもう快適で、快適で！　特にこれからムシムシと暑くなるシーズンには手放せないアイテムになりました。

「夜のベタベタ問題」をパフ一発で解決！

お風呂上がりに化粧水や乳液、美容液を使った直後の顔のベタベタ感、けっこう不快じゃありませんか？　夏はうっとうしいし、冬はひんやり寒い。顔に髪の毛がはりついたり、枕に顔がつくのが気になったり……。

そんな、地味だけれど毎晩感じていたプチストレスをあっさり解決してくれたのが、このパウダー。使う前は「スキンケア後にパウダーする意味とは？」と思っていましたが、かるくパフパフするだけで肌のベタつきが解消され、ずっと触っていたくなるようなサラサラ肌になるんです。

一度この快適さを味わうと、もう元には戻れません（笑）。さらっとした心地よい使用感のおかげか、なんだか肌のゆらぎも減ってきた気がします。

オレンジページnet編集部　A美

毛穴やくすみをふんわりオフ。すっぴんで“ちょっとそこまで”も怖くない！

パウダーをつけることで美肌に見えるのもうれしいポイント。パウダー自体はほぼ無色なのですが、肌にのせるとまるでエフェクトがかかったかのように、毛穴やくすみ感がふんわりとぼかされ、クリアな印象に。肌に均一感が出て、すごくきれいに見えるんです。

夜のお風呂上がり、「すっぴんだけど、ちょっとコンビニまで行きたいな」なんてときにもぴったり！　メイクアップではなく、スキンケア（美白ケア）をしながら肌をきれいに見せられるので、これぞ一石二鳥と思って使っています。

オレンジページnet編集部　A美

癒やされる至福の「ふわふわパフ」と爽やかな香り

このパウダーを語るうえで欠かせないのが「パフの気持ちよさ」！　付属のパフがとにかくふわっふわで、肌あたり柔らか。パウダーが均一にフワッとつきます。個人的な使い方としては、片面に使用感が出てきたら、持ち手のヒモをくるっと裏返してもう片面を……と両面をフル活用（笑）。何度か洗っていますが、乾かすとまた元のふわふわ感が復活するのも優秀です。

ちなみに香りは、さわやかで万人に好かれる「グリーンフローラル」。肌にのせているときに、ほんの〜り香る程度のさりげなさなので、香りが強すぎず毎日使いやすいんです。ほかのスキンケアを邪魔せず、1日の終わりのリフレッシュタイムにフィットする香りですよ。

オレンジページnet編集部　A美

商品データ

SHISEIDO
ベネフィアンス ブライトニング スキンケアパウダー
参考価格 \5280（税込み）
https://brand.shiseido.co.jp/benefiance-brightening-skincarepowder-4514254205402.html

オレンジページnet編集部
A美

静岡県出身。好きな春野菜は菜の花。観劇が趣味でときには遠征も。うさぎ占いは野うさぎ。

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