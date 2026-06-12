高額な海外視察やパーティー券問題が指摘された福岡県議会で、12日から代表質問が始まりました。議会対応についての質問を受けた服部知事は、議会との関係について、さらに見直しを進めていく考えを強調しました。

■自民党県議団・佐藤楓議員

「はじめに、議会対応の改革について質問します。」



県議会の定例会で始まった代表質問。



議員から、議会と県執行部との間にある古い慣習の見直しなどについて質問が出されました。

議会と県執行部の関係をめぐっては、県議会議長らの政治資金パーティーの代金を幹部職員で作る「部課長会」が会費を使って一括購入する慣例が続けられてきていて、政治資金規正法などに抵触する恐れが指摘されました。



問題を受けて県が調査したところ、この慣例は10年以上続いていて、中には「議会への忖度（そんたく）や配慮でパーティーに参加した」と回答した職員もいました。



忖度の背景には、県側が提案した予算案などに対し、議会での審議が滞るのではといった不安があったといいます。

11日に会見に臨んだ県議会の蔵内勇夫議長は、この問題について。



■福岡県議会・蔵内勇夫議長（11日）

「忖度を甘んじて受けとったのかなと思うところはあります。ですから、今後しっかり議会改革をやっていこうと。そういった古き慣習はお互いなくしていく。」



執行部との関係の見直しを図る考えを示していました。



そして12日、議会への対応について問われた服部知事は。



■服部知事

「過度に儀礼的な行為、慣習、議員への気遣いが職員の負担となり、行政の効率性を損なうことがあってはならないという問題意識のもと、議会の皆様とともにさまざまな議会対応にかかる改革に取り組んできたところです。」



この中で服部知事は、着任あいさつや議案の説明のために県の幹部職員が議員事務所に出向くなど、過度な対応ととれる一部の慣習は改めたと説明しました。



その上で。



■服部知事

「改めるべきは改め、議会と執行部が健全な緊張関係を築き、県民の皆様から信頼をいただき、県政の発展につなげていくことができるよう、不断に取り組みを進めていく決意です。」



議会との関係について、さらに見直しを進めていく考えを強調しました。