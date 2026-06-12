東海環状道は、事故のため美濃加茂IC～可児御嵩ICの内回り・外回りで通行止めとなっています（12日午後5時30分現在）。

【写真を見る】【交通情報】東海環状道 美濃加茂IC～可児御嵩IC 事故のため内回り･外回りで通行止め