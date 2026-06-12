ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【交通情報】東海環状道 美濃加茂IC～可児御嵩IC 事故のため内… 【交通情報】東海環状道 美濃加茂IC～可児御嵩IC 事故のため内回り･外回りで通行止め 【交通情報】東海環状道 美濃加茂IC～可児御嵩IC 事故のため内回り･外回りで通行止め 2026年6月12日 17時33分 CBC NEWS リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 東海環状道は、事故のため美濃加茂IC～可児御嵩ICの内回り・外回りで通行止めとなっています（12日午後5時30分現在）。 【写真を見る】【交通情報】東海環状道 美濃加茂IC～可児御嵩IC 事故のため内回り･外回りで通行止め リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト トイレットペーパー｢シングル｣と｢ダブル｣ どっちがお得？全国でシェア率に大きな違いが！ダブル派80％超の地域も 節約できるのは？ 【日程一覧】アジア大会の競技会場 あの試合はいつどこで実施？9月19日（土）～10月4日（日）【アジア大会 アジアパラ大会2026 愛知･名古屋】スケジュール･出場選手 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは 関連情報（BiZ PAGE＋） 住宅, 配線, 明治大学, フローリング, 工場, 介護タクシー, 金属加工, 沖縄, 海, 葬儀