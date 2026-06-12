通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は７％付近
通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は７％付近
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.03 6.53 7.13 7.62
1MO 6.59 5.30 6.29 6.21
3MO 7.64 5.31 6.80 6.42
6MO 8.30 5.60 7.34 6.85
9MO 8.52 5.87 7.69 7.07
1YR 8.69 6.31 8.02 7.30
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.30 9.61 7.97
1MO 6.60 8.07 6.58
3MO 7.30 8.26 6.58
6MO 8.01 8.73 6.89
9MO 8.41 8.95 7.05
1YR 8.64 9.22 7.26
東京時間16:30現在 参考値
ドル円1週間は7.03％と東京午前の7.34％からやや低下。引き続き1カ月の6.59％は上回っている。来週の日米金融政策発表を控えて短期変動リスクを温存も、目先のスポット相場の落ち着きが上昇を抑制してきている。
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.03 6.53 7.13 7.62
1MO 6.59 5.30 6.29 6.21
3MO 7.64 5.31 6.80 6.42
6MO 8.30 5.60 7.34 6.85
9MO 8.52 5.87 7.69 7.07
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GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
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3MO 7.30 8.26 6.58
6MO 8.01 8.73 6.89
9MO 8.41 8.95 7.05
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東京時間16:30現在 参考値
ドル円1週間は7.03％と東京午前の7.34％からやや低下。引き続き1カ月の6.59％は上回っている。来週の日米金融政策発表を控えて短期変動リスクを温存も、目先のスポット相場の落ち着きが上昇を抑制してきている。