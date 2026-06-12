欧州株 上げ幅拡大、イラン通信社報道で 独仏株２％超高 欧州株 上げ幅拡大、イラン通信社報道で 独仏株２％超高

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欧州株 上げ幅拡大、イラン通信社報道で 独仏株２％超高

東京時間17:30現在

英ＦＴＳＥ100 10454.77（+150.89 +1.47%）

独ＤＡＸ 24710.35（+500.64 +2.07%）

仏ＣＡＣ40 8377.18（+176.38 +2.16%）

スイスＳＭＩ 13732.79（+203.14 +1.51%）

※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ



米株価指数先物 時間外取引

東京時間17:30現在

ダウ平均先物JUN 26月限 51164.00（+289.00 +0.57%）

Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7422.75（+26.75 +0.36%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 29536.50（+71.75 +0.24%）



※米国との覚書、イラン周辺からの米軍撤退や海上封鎖解除・ホルムズ海峡再開や凍結資産解放含む

最終交渉は核問題と経済問題に焦点、イランミサイル計画の議論は除外

この草案には関係当局の最終承認を要する

（イラン・メヘル通信）

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