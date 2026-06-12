欧州株 上げ幅拡大、イラン通信社報道で 独仏株２％超高
欧州株 上げ幅拡大、イラン通信社報道で 独仏株２％超高
東京時間17:30現在
英ＦＴＳＥ100 10454.77（+150.89 +1.47%）
独ＤＡＸ 24710.35（+500.64 +2.07%）
仏ＣＡＣ40 8377.18（+176.38 +2.16%）
スイスＳＭＩ 13732.79（+203.14 +1.51%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間17:30現在
ダウ平均先物JUN 26月限 51164.00（+289.00 +0.57%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7422.75（+26.75 +0.36%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 29536.50（+71.75 +0.24%）
※米国との覚書、イラン周辺からの米軍撤退や海上封鎖解除・ホルムズ海峡再開や凍結資産解放含む
最終交渉は核問題と経済問題に焦点、イランミサイル計画の議論は除外
この草案には関係当局の最終承認を要する
（イラン・メヘル通信）
東京時間17:30現在
英ＦＴＳＥ100 10454.77（+150.89 +1.47%）
独ＤＡＸ 24710.35（+500.64 +2.07%）
仏ＣＡＣ40 8377.18（+176.38 +2.16%）
スイスＳＭＩ 13732.79（+203.14 +1.51%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間17:30現在
ダウ平均先物JUN 26月限 51164.00（+289.00 +0.57%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7422.75（+26.75 +0.36%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 29536.50（+71.75 +0.24%）
※米国との覚書、イラン周辺からの米軍撤退や海上封鎖解除・ホルムズ海峡再開や凍結資産解放含む
最終交渉は核問題と経済問題に焦点、イランミサイル計画の議論は除外
この草案には関係当局の最終承認を要する
（イラン・メヘル通信）