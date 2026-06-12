31年ぶりに開催される大相撲パリ公演。花の都での戦いを前に横綱らが観光地をめぐったほか、現地の人たちとの交流を行いました。

大相撲パリ公演を前に横綱の豊昇龍と大の里が訪れたのは、パリの観光名所・エッフェル塔が見渡せる広場です。初めて訪れたという2人は…

その圧倒的な存在感に、あっという間に人だかりが。

「私たちと写真も一緒に撮ってくれました。パリで見ることができてとてもうれしいです。とても優しかったです」

両横綱はパリのシンボルを前に英気を養ったようです。

横綱 大の里

「やっとフランスに来たんだって実感が湧きました」

横綱 豊昇龍

「しっかり体を休ませてから相撲をとりたいと思います」

13日から行われるパリ公演への意気込みは…

横綱 豊昇龍

「これが大相撲だというところをみなさんに見せたいと思います」

横綱 大の里

「少しでも相撲に興味を持ってもらって日本に、東京の本場の国技館に来てくれたらうれしい」

記者

「大関の安青錦関らが大きな歓声で出迎えられています」

今回の公演では総勢41人の力士が現地を訪れていて、地元の人たちとの交流なども行われています。大関の安青錦や宇良はイベントで現地のファンからの質問に答えました。

あこがれの日本の力士たちに出会ったフランスの相撲クラブの人たちは…

フランスの相撲クラブ

「僕たちは彼らの大ファンなので、本当にうれしくてたまりません。彼らをお迎えできて、一緒に写真を撮ってもらえるなんて本当に光栄です」

一方、先月、フランス中を歓喜させた“あのチーム”にあやかりたい力士も。ヨーロッパチャンピオンズリーグを2連覇したパリ・サンジェルマンのスタジアムを訪れたのは、サッカー好きの伯乃富士たち。元選手らに案内されたロッカールームでご満悦のところ、もらったユニフォームの背中にはしっかりと2人の四股名が。

伯乃富士

「優勝直後に来られることってあんまりないと思うので、もしかしたら自分たちも（パリ公演で）優勝しちゃうのかな」

すっかりリフレッシュした力士たち。フランスを日本の国技で盛り上げます。