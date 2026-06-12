「ちいかわ小学学参」シリーズ最新作として『ちいかわ夏休みドリル 小学3年生』（講談社）が6月10日に刊行される。

【写真】『1日15分！ 夏休みで身に付く学習リズム！』ちいかわ夏休みドリル

本書は2025年刊行された『ちいかわ夏休みドリル 小学1年生』『ちいかわ夏休みドリル 小学2年生』に続くシリーズ第3弾で、これにより講談社から刊行された「ちいかわ小学学参」シリーズは累計発行部数93万部を突破した。

本シリーズは「1日15分！ 夏休みで身に付く学習リズム！」をコンセプトに、1学期で習った学習範囲をまとめて復習できるドリル。小学3年生版では国語・算数・英語を収録している。

誌面にはちいかわのイラストや物語を使った問題を多数掲載。あわせて、本シリーズだけの特典として、机や壁に貼れる「夏休み応援ポスター」が付属する。

また「サマーシール」と「ばっちりカレンダー」も付属。夏休みの予定とドリルの勉強記録を書き込みながらシールを貼ることで、学習のモチベーション維持に活用できるアイテムとしておすすめされる。

『ちいかわ』はイラストレーター・ナガノによるX（旧Twitter）発の漫画作品。講談社から『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』が8巻まで発売中で、2022年4月よりTVアニメ「ちいかわ」がフジテレビ系「めざましテレビ」内で放送中。2026年7月24日には「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」の公開も控えている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）