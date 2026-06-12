完結記念「完・宇宙兄弟展」が7月31日から西武渋谷店で開催！　限定グッズ付きチケットも販売開始

小山宙哉による漫画『宇宙兄弟』の完結を記念した「完・宇宙兄弟展」が、2026年7月31日から8月23日まで、西武渋谷店A館7階催事場にて開催される。

「完・宇宙兄弟展」限定グッズは3種類

本展は、2007年から『モーニング』（講談社）にて連載が開始され、累計3,500万部（電子含む）を超える人気作『宇宙兄弟』の完結を記念したイベント。2026年9月末に閉館を迎える西武渋谷店との“ふたつの完”が重なる夏に実施される。

会場では、貴重な原画や設定資料の展示、キャラクターごとの名シーンを体感できるエリア、会場限定のオリジナルグッズ販売などが予定されている。あわせて、西武渋谷店とのコラボレーション企画も行われるという。

チケットはイープラスにて本日より販売開始。平日・土日祝それぞれに「限定グッズ付きチケット」「通常チケット」「高校生以下チケット」が用意されている。また、来場者特典としてチケット購入者には原画を使用した曜日別ステッカー（全7種）がプレゼントされる。なお、限定グッズ付きチケットと来場者特典ステッカーは数に限りがある。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）