11言語のリアルタイム文字起こしに対応　iFLYTEKのAIボイスレコーダー『P1』『P1 Pro』登場

iFLYTEK JAPAN AI SOLUTIONSは、AIボイスレコーダー『iFLYTEK AIボイスレコーダー P1』『iFLYTEK AIボイスレコーダー P1 Pro』の2機種を、2026年6月12日に同時発売することを発表した。 両機種は、録音した音声を専用アプリと連携して文字起こしし、AIが全文要約を行うAIボイスレコーダー。日本語・英語・中国語をはじめとする11言語のリアルタイム文字起こしと相互翻訳に対応し、議事録や商談メモの作成にかかる時間の削減を狙う。話者を自動で区別して表示するため、複数人の会話やグローバル会議でも誰が何を話したかを確認できる。また、録音内容についてAIに質問できるAIアシスタント機能も搭載している。

エントリーモデルの『P1』は、約22.5gの軽量ボディに、ペンダント・クリップ・腕時計の3WAY装着スタイルを採用したモデル。磁気クリップが標準付属しており、ネックストラップやリストバンド（別売）を使うことで装着方法を選べる。連続録音は最大25時間、待機は最大85日に対応し、約5分の充電で約2時間の録音が可能な急速充電にも対応する。64GBのストレージを搭載し、約700時間分の録音を保存できる。マイクは指向性と全方位のデュアル構成で、置いても着けても録音できる設計となっている。

上位モデルの『P1 Pro』は、指向性マイク1基と全方位マイク2基の計3マイクをハードウェアで搭載。離れた席の声まで捉える集音力と、96kHz/24bitのハイレゾ録音・再生に対応する。本体には3インチのOLEDタッチスクリーンを搭載し、録音状況や文字起こしの確認・操作が本体だけで完結する。メタルボディを採用し、広い会議室での商談、講演・セミナー、インタビューといったシーンを想定している。

価格は『P1』が19,800円（税込）、『P1 Pro』が29,800円（税込）。販売チャネルはiFLYTEK公式オンラインストアおよびAmazon.co.jp。あわせて、発売記念キャンペーンを実施。2026年6月12日から2026年7月11日までの期間中、各販売ページで配布するクーポンの適用により、『P1』が17,800円（税込）、『P1 Pro』が26,800円（税込）の発売記念価格で購入できる。また、期間中の購入者全員に、専用アプリのPro会員プラン（3ヶ月分）がプレゼントされる。

■製品情報iFLYTEK AIボイスレコーダー P1メーカー：iFLYTEK JAPAN AI SOLUTIONS発売日：2026年6月12日価格：19,800円（税込）主な仕様：■・本体重量 約22.5g■・ディスプレイ 0.56インチ■・ストレージ 64GB（録音 約700時間）■・デュアルマイク（指向性＋全方位録音アルゴリズム）■・バッテリー 300mAh（連続録音 最大25時間／待機 最大85日）■・USB Type-C・急速充電対応（約5分の充電で約2時間録音／フル充電 約1.5時間）■・装着スタイル ペンダント／クリップ／腕時計（磁気クリップ標準付属、ネックストラップ・リストバンドは別売）販売チャネル：iFLYTEK公式オンラインストア、Amazon.co.jp

■iFLYTEK AIボイスレコーダー P1 Proメーカー：iFLYTEK JAPAN AI SOLUTIONS発売日：2026年6月12日価格：29,800円（税込）主な仕様：・本体重量 55g・ディスプレイ 3インチ OLEDタッチスクリーン・3マイク（指向性×1＋全方位×2）・ハイレゾ対応（96kHz/24bit）・ストレージ 64GB・バッテリー 420mAh販売チャネル：iFLYTEK公式オンラインストア、Amazon.co.jp

■キャンペーン情報発売記念キャンペーン実施期間：2026年6月12日～2026年7月11日対象：期間中に対象販売チャネルで『P1』『P1 Pro』を購入したユーザー内容：・特典1：クーポン適用で発売記念価格（『P1』17,800円／『P1 Pro』26,800円、いずれも税込）・特典2：専用アプリのPro会員プラン（3ヶ月分）をプレゼント

（文＝リアルサウンド編集部）