　6月12日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは345銘柄。東証終値比で上昇は209銘柄、下落は104銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は79銘柄。うち値上がりが67銘柄、値下がりは6銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は1170円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の12日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6994>　指月電　　　　　　 1370　 +297（ +27.7%）
2位 <7435>　ナ・デックス　　　 1393　 +300（ +27.4%）
3位 <5572>　リッジアイ　　　　 3785　 +700（ +22.7%）
4位 <3195>　ジェネパ　　　　　　490　　+80（ +19.5%）
5位 <6966>　三井ハイテク　　　　958　 +150（ +18.6%）
6位 <4446>　リンクユーＧ　　　　730　 +100（ +15.9%）
7位 <3482>　ロードスター　　 3399.5 +460.5（ +15.7%）
8位 <4179>　ジーネクスト　　　576.2　+76.2（ +15.2%）
9位 <6387>　サムコ　　　　　　13950　+1650（ +13.4%）
10位 <7878>　光・彩　　　　　　 1500　 +154（ +11.4%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4075>　ブレインズ　　　　　835　 -175（ -17.3%）
2位 <218A>　リベラウェア　　　　860　 -178（ -17.1%）
3位 <4491>　Ｃマネージ　　　　 2479　 -485（ -16.4%）
4位 <7412>　アトム　　　　　　　581　 -100（ -14.7%）
5位 <3444>　菊池製作　　　　　　892　 -151（ -14.5%）
6位 <6656>　インスペック　　　 1130　 -186（ -14.1%）
7位 <2923>　サトウ食品　　　　 6555　-1005（ -13.3%）
8位 <6731>　ピクセラ　　　　　131.7　-16.3（ -11.0%）
9位 <6031>　ＺＥＴＡ　　　　　　241　　-25（　-9.4%）
10位 <3653>　モルフォ　　　　　　558　　-55（　-9.0%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4005>　住友化　　　　　　　600　+46.1（　+8.3%）
2位 <6976>　太陽誘電　　　　　16150　 +425（　+2.7%）
3位 <6981>　村田製　　　　　　 8750　 +194（　+2.3%）
4位 <5333>　ＮＧＫ　　　　　 6241.3 +124.3（　+2.0%）
5位 <6762>　ＴＤＫ　　　　　　 3567　+63.0（　+1.8%）
6位 <4062>　イビデン　　　　　19440　 +335（　+1.8%）
7位 <6857>　アドテスト　　　　27790　 +465（　+1.7%）
8位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　　 3710　+57.0（　+1.6%）
9位 <5802>　住友電　　　　　　11120　 +150（　+1.4%）
10位 <285A>　キオクシア　　　　82300　+1100（　+1.4%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7261>　マツダ　　　　　 1125.2　 -6.3（　-0.6%）
2位 <1963>　日揮ＨＤ　　　　　 2525　-13.5（　-0.5%）
3位 <1928>　積水ハウス　　　　 3273　-16.0（　-0.5%）
4位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　507.6　 -1.7（　-0.3%）
5位 <4689>　ラインヤフー　　　　401　 -1.3（　-0.3%）
6位 <4704>　トレンド　　　　　 5899　　 -1（　-0.0%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース