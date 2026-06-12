[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇209銘柄・下落104銘柄（東証終値比）
6月12日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは345銘柄。東証終値比で上昇は209銘柄、下落は104銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は79銘柄。うち値上がりが67銘柄、値下がりは6銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は1170円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の12日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6994> 指月電 1370 +297（ +27.7%）
2位 <7435> ナ・デックス 1393 +300（ +27.4%）
3位 <5572> リッジアイ 3785 +700（ +22.7%）
4位 <3195> ジェネパ 490 +80（ +19.5%）
5位 <6966> 三井ハイテク 958 +150（ +18.6%）
6位 <4446> リンクユーＧ 730 +100（ +15.9%）
7位 <3482> ロードスター 3399.5 +460.5（ +15.7%）
8位 <4179> ジーネクスト 576.2 +76.2（ +15.2%）
9位 <6387> サムコ 13950 +1650（ +13.4%）
10位 <7878> 光・彩 1500 +154（ +11.4%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4075> ブレインズ 835 -175（ -17.3%）
2位 <218A> リベラウェア 860 -178（ -17.1%）
3位 <4491> Ｃマネージ 2479 -485（ -16.4%）
4位 <7412> アトム 581 -100（ -14.7%）
5位 <3444> 菊池製作 892 -151（ -14.5%）
6位 <6656> インスペック 1130 -186（ -14.1%）
7位 <2923> サトウ食品 6555 -1005（ -13.3%）
8位 <6731> ピクセラ 131.7 -16.3（ -11.0%）
9位 <6031> ＺＥＴＡ 241 -25（ -9.4%）
10位 <3653> モルフォ 558 -55（ -9.0%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4005> 住友化 600 +46.1（ +8.3%）
2位 <6976> 太陽誘電 16150 +425（ +2.7%）
3位 <6981> 村田製 8750 +194（ +2.3%）
4位 <5333> ＮＧＫ 6241.3 +124.3（ +2.0%）
5位 <6762> ＴＤＫ 3567 +63.0（ +1.8%）
6位 <4062> イビデン 19440 +335（ +1.8%）
7位 <6857> アドテスト 27790 +465（ +1.7%）
8位 <3436> ＳＵＭＣＯ 3710 +57.0（ +1.6%）
9位 <5802> 住友電 11120 +150（ +1.4%）
10位 <285A> キオクシア 82300 +1100（ +1.4%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7261> マツダ 1125.2 -6.3（ -0.6%）
2位 <1963> 日揮ＨＤ 2525 -13.5（ -0.5%）
3位 <1928> 積水ハウス 3273 -16.0（ -0.5%）
4位 <9501> 東電ＨＤ 507.6 -1.7（ -0.3%）
5位 <4689> ラインヤフー 401 -1.3（ -0.3%）
6位 <4704> トレンド 5899 -1（ -0.0%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の12日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6994> 指月電 1370 +297（ +27.7%）
2位 <7435> ナ・デックス 1393 +300（ +27.4%）
3位 <5572> リッジアイ 3785 +700（ +22.7%）
4位 <3195> ジェネパ 490 +80（ +19.5%）
5位 <6966> 三井ハイテク 958 +150（ +18.6%）
6位 <4446> リンクユーＧ 730 +100（ +15.9%）
7位 <3482> ロードスター 3399.5 +460.5（ +15.7%）
8位 <4179> ジーネクスト 576.2 +76.2（ +15.2%）
9位 <6387> サムコ 13950 +1650（ +13.4%）
10位 <7878> 光・彩 1500 +154（ +11.4%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4075> ブレインズ 835 -175（ -17.3%）
2位 <218A> リベラウェア 860 -178（ -17.1%）
3位 <4491> Ｃマネージ 2479 -485（ -16.4%）
4位 <7412> アトム 581 -100（ -14.7%）
5位 <3444> 菊池製作 892 -151（ -14.5%）
6位 <6656> インスペック 1130 -186（ -14.1%）
7位 <2923> サトウ食品 6555 -1005（ -13.3%）
8位 <6731> ピクセラ 131.7 -16.3（ -11.0%）
9位 <6031> ＺＥＴＡ 241 -25（ -9.4%）
10位 <3653> モルフォ 558 -55（ -9.0%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4005> 住友化 600 +46.1（ +8.3%）
2位 <6976> 太陽誘電 16150 +425（ +2.7%）
3位 <6981> 村田製 8750 +194（ +2.3%）
4位 <5333> ＮＧＫ 6241.3 +124.3（ +2.0%）
5位 <6762> ＴＤＫ 3567 +63.0（ +1.8%）
6位 <4062> イビデン 19440 +335（ +1.8%）
7位 <6857> アドテスト 27790 +465（ +1.7%）
8位 <3436> ＳＵＭＣＯ 3710 +57.0（ +1.6%）
9位 <5802> 住友電 11120 +150（ +1.4%）
10位 <285A> キオクシア 82300 +1100（ +1.4%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7261> マツダ 1125.2 -6.3（ -0.6%）
2位 <1963> 日揮ＨＤ 2525 -13.5（ -0.5%）
3位 <1928> 積水ハウス 3273 -16.0（ -0.5%）
4位 <9501> 東電ＨＤ 507.6 -1.7（ -0.3%）
5位 <4689> ラインヤフー 401 -1.3（ -0.3%）
6位 <4704> トレンド 5899 -1（ -0.0%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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