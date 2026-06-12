サッカー好き有田哲平＆山崎弘也、意外な注目選手＆国は「将来を見据えると」
株式会社コナミデジタルエンタテインメント（KONAMI）は12日、配信中のサッカーゲーム『eFootball ウイコレ CHAMPION SQUADS』（ウイコレ）で「NATIONAL HEROES FESTIVAL」をスタートさせたことを発表した。サッカーW杯開幕にあわせた企画となっている。あわせてCM出演している有田哲平と山崎弘也のインタビュー動画も公開された。
【動画】意外な注目選手＆国！ゲームで熱弁する有田哲平＆山崎弘也
日本・アルゼンチン・フランス・クロアチアの4か国から1か国を選び、代表選手のカードを18枚獲得することができる「ナショナルチームパック」が登場。『ウイコレ』を遊び始めたばかりの方でも、1チーム分の選手カードを一気に揃えることができる。
また、各国の「グローリーセレクションチケット」など様々なアイテムがもらえるログインボーナスに加え、「グレード116以上の選手」が必ず1枚手に入る無料11連ガチャなども開催。さらに、各国代表チーム同士の試合結果を予想する新イベント「World Football Streaming」も開催中。予想的中でPBや各種アイテムなどの報酬を大量に獲得できるチャンスとなっている。
そして、「チーフ・ウイコレ・オフィサー」の有田哲平と山崎弘也が出演する『ウイコレ』の新WebCMも公開。CMのメイキング＆インタビュー映像では、サッカーの世界大会で注目している選手や国などについてお二人にインタビューを行った。2人がリアルに撮影の合間に『ウイコレ』を楽しむ姿も映像に収められている。
■メイキング＆インタビュー映像※一部抜粋
Q.今の世界サッカーで注目している国は？
有田さん：『ウイコレ』が好きで、だんだんサッカーに詳しくなった僕からすると、やはり日本ですね。というのは、『ウイコレ』の中では、日本のとんでもない化け物のような（強い）選手カードがまだ出ていません。日本の選手が世界大会などを経て今後どんどん強くなっていくじゃないですか。そうするとこっち（『ウイコレ』の選手カード）にも反映されるので、誰がとんでもない化け物選手カードになるのか、めちゃくちゃ注目しています。
山崎さん：今後の世界大会の楽しみや将来を見据えると、ノルウェーです。自分が『ウイコレ』で組んでいるデッキの中の主力選手もノルウェーの選手です。「自分の主力選手、活躍して！」みたいな気持ちが入ってくるのが『ウイコレ』なんです。なので、ノルウェーは注目しています。
Q.ゲーム内で注目している選手は？
有田さん：ヤマル選手にものすごく注目しています。まだ10代の若い選手で、化け物（のように強い）選手カードが出ていません。ヤマル選手のカードをとにかく集めているのですが、まだ「なんじゃこのカードは！」というカードに出会っていません。
山崎さん：僕はメッシ選手ですかね。若手はもちろんいっぱいいるんですが、「思い出の一枚」みたいなすごいカードが欲しいんですよ。有田さんとは逆の現象ですね。最後にドーン！みたいな、「すごいカードがでたー！ありがとうー！」みたいな。
Q.『ウイコレ』を始める皆さんへのメッセージをお願いします。
有田さん：『ウイコレ』は僕みたいな50代の人間でもスーッと始められるゲームです。それでいて僕普通に夜中一般の人と対戦してるんですよ。いろんな人とゲームの中で知り合いになってるし、「チーフ・ウイコレ・オフィサー」になってからリアルイベントっていうのもやっているんですね。ぜひ一緒にやりましょう。絶対楽しいです。
山崎さん：『ウイコレ』をまず始めていただいてダウンロードしていただくとね、すごいなんか色々もらえます。最初はいっぱいもらえて手厚いゲームだ思うんですよ僕は。あとユーザーが優しいので、分かんなかったら「教えてくれる？」って言うと、手厚くみんなね、周りの人が教えてくれるのが『ウイコレ』の良さであって。是非ですね、我々のこの輪に入って『ウイコレ』をやっていただければなと思います。
【動画】意外な注目選手＆国！ゲームで熱弁する有田哲平＆山崎弘也
日本・アルゼンチン・フランス・クロアチアの4か国から1か国を選び、代表選手のカードを18枚獲得することができる「ナショナルチームパック」が登場。『ウイコレ』を遊び始めたばかりの方でも、1チーム分の選手カードを一気に揃えることができる。
そして、「チーフ・ウイコレ・オフィサー」の有田哲平と山崎弘也が出演する『ウイコレ』の新WebCMも公開。CMのメイキング＆インタビュー映像では、サッカーの世界大会で注目している選手や国などについてお二人にインタビューを行った。2人がリアルに撮影の合間に『ウイコレ』を楽しむ姿も映像に収められている。
■メイキング＆インタビュー映像※一部抜粋
Q.今の世界サッカーで注目している国は？
有田さん：『ウイコレ』が好きで、だんだんサッカーに詳しくなった僕からすると、やはり日本ですね。というのは、『ウイコレ』の中では、日本のとんでもない化け物のような（強い）選手カードがまだ出ていません。日本の選手が世界大会などを経て今後どんどん強くなっていくじゃないですか。そうするとこっち（『ウイコレ』の選手カード）にも反映されるので、誰がとんでもない化け物選手カードになるのか、めちゃくちゃ注目しています。
山崎さん：今後の世界大会の楽しみや将来を見据えると、ノルウェーです。自分が『ウイコレ』で組んでいるデッキの中の主力選手もノルウェーの選手です。「自分の主力選手、活躍して！」みたいな気持ちが入ってくるのが『ウイコレ』なんです。なので、ノルウェーは注目しています。
Q.ゲーム内で注目している選手は？
有田さん：ヤマル選手にものすごく注目しています。まだ10代の若い選手で、化け物（のように強い）選手カードが出ていません。ヤマル選手のカードをとにかく集めているのですが、まだ「なんじゃこのカードは！」というカードに出会っていません。
山崎さん：僕はメッシ選手ですかね。若手はもちろんいっぱいいるんですが、「思い出の一枚」みたいなすごいカードが欲しいんですよ。有田さんとは逆の現象ですね。最後にドーン！みたいな、「すごいカードがでたー！ありがとうー！」みたいな。
Q.『ウイコレ』を始める皆さんへのメッセージをお願いします。
有田さん：『ウイコレ』は僕みたいな50代の人間でもスーッと始められるゲームです。それでいて僕普通に夜中一般の人と対戦してるんですよ。いろんな人とゲームの中で知り合いになってるし、「チーフ・ウイコレ・オフィサー」になってからリアルイベントっていうのもやっているんですね。ぜひ一緒にやりましょう。絶対楽しいです。
山崎さん：『ウイコレ』をまず始めていただいてダウンロードしていただくとね、すごいなんか色々もらえます。最初はいっぱいもらえて手厚いゲームだ思うんですよ僕は。あとユーザーが優しいので、分かんなかったら「教えてくれる？」って言うと、手厚くみんなね、周りの人が教えてくれるのが『ウイコレ』の良さであって。是非ですね、我々のこの輪に入って『ウイコレ』をやっていただければなと思います。