◇第97回都市対抗野球大会近畿地区第二次予選 三菱重工West1―2ＹＢＳ（2026年6月12日 大阪シティ信用金庫スタジアム）

元阪神の“同世代コンビ”が社会人野球の舞台で再会を果たした。この日、都市対抗野球の近畿地区第二次予選で行われたのは三菱重工WestとYBSホールディングスの一戦。三菱重工Westには23年まで阪神に在籍した北條史也内野手（31）がおり、2番・指名打者で出場。一方のYBSホールディングスには22年まで在籍した小野泰己（32）が所属している。

北條は3打数1安打で、小野は登板機会なし。対戦は実現しなかったものの、2人は試合後にベンチ裏で顔を合わせ近況を報告。小野は「（自軍の）先発した投手が（北條は）やっぱり雰囲気があったと言ってたよ」と伝えると北條は「ほんまに？」と苦笑いを浮かべた。ともに1994年生まれの同世代。小野は22年に阪神を戦力外になった後は23年から昨年までオリックスでプレーし今季からYBSに加入した。

試合はYBSが2-1で勝利。敗退が決まった北條は「頑張ってな」と都市対抗出場へ望みを繋いだYBS、小野にエールを送った。