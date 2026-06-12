元フジテレビアナウンサーの高橋真麻（44）が12日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）に生出演。衝撃のプロポーズを明かした。

2018年に一般男性と結婚をした高橋は、「憧れのプロポーズ」の話題で「私も（指輪のケース）パカッが良かったですけど、なかったですね」と明かした。

MCの澤部佑から「それ言わなかったんですか？」と聞かれ、「そもそも結婚自体も付き合って3年だったので、『もう4年目だし、どうする？』『じゃあ、あいさつ行く？』みたいな感じで、ゆるっと結婚したのでパカッって感じでもなくて。私が『パカッがいい』って言ったら、買いに行った翌日、翌朝に夫が肉まんを買って帰ってきたんですよ。『肉まん食べて』って言って、肉まんにちょっと何か入ってたから切れ目が。もしかしてこの中に入れてないよなって思って、パカッってして入ってなくて、あーよかったと思ったら、今度マーボー豆腐が出てきて、『マーボー豆腐好きだよね。食べて、食べて』って言うからパカッって開けて、『まさかね…』って思ったら、マーボー豆腐の中に入ってたの」と明かすと、驚きの声が上がった。

澤部は「最悪ー。それなら肉まんの方がいい」と話し、高橋は「『何やってんの！』って言って、もう大スベりですよね」と振り返った。そして澤部は「片栗のとろみでね、なんか最悪。すぐつけられないしね、熱いし」とツッコんだ。