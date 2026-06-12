「にしたんクリニック」などを展開するエクスコムグローバル株式会社の社長でＴｉｋＴｏｋｅｒとしても活躍する西村誠司氏が１１日、自身のＴｉｋＴｏｋを更新。北中米Ｗ杯で優勝を目指すサッカー日本代表にエールを送った。

北中米Ｗ杯は１１日（日本時間１２日）に開幕。史上最多４８か国が参加し、Ｆ組の日本はオランダ（日本時間１５日午前５時キックオフ）、チュニジア（２１日午後１時）、スウェーデン（２６日午前８時）と対戦する。

ベルギー１部シントトロイデンのプラチナスポンサーでもある西村社長は先日、立石敬之ＣＥＯからシーズン終了の報告を受けたと明かし、「うちのチームから、歴代プレーしていた選手も含めて日本代表に入ってる。本当に本当に長かったけどもこういった形で日本代表の強化につながっている」と笑顔で語った。

現所属がＤＦ谷口彰悟、ＦＷ後藤啓介の２人。過去にはＧＫ鈴木彩艶（現パルマ）、ＤＦ冨安健洋（アヤックス）、ＭＦ遠藤航（リバプール）、ＭＦ鎌田大地（クリスタルパレス）、ＭＦ中村敬斗（スタッドランス）の５人がシントトロイデンからステップアップを果たしており、同クラブにゆかりがある日本代表は７人にものぼる。西村氏は「うちを巣立っていった選手が日本代表の中枢として活躍していて僕もすごく誇らしく思います」と胸を張った。

また、立石ＣＥＯと対面した際に冨安のサイン入り代表ユニホームをプレゼントされたことも明かし、「ちょっと見てもらいましょう、じゃーーん！」とドヤ顔で紹介。

「これを着て、Ｗ杯期間中、日本代表を一生懸命に応援したいと思いますんで、皆さん一緒になって日本代表が優勝を目指せるように応援していきましょう！日本代表、頑張れ！」と呼びかけた。

なお、主将の遠藤航は１２日、負傷の影響で代表引退を電撃表明。町野修斗（ボルシアMG）の追加招集が発表された。西村氏は「非常に残念ですが、一番悔しいのは本人だと思いますので、まずはケガの治療に専念してほしいと思います」とコメントした。