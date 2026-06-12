太田基裕、津田健次郎＆七海ひろきが在籍するANDSTIR所属を発表 公式サイト＆ファンクラブを開設
ミュージカル『テニスの王子様』『ロミオ＆ジュリエット』など舞台を中心に活躍する俳優の太田基裕が、津田健次郎や七海ひろきなどが在籍する、ANDSTIR（アンドステア）に所属することが決定。あわせて公式WEB SITEがオープンし、ファンクラブ「memento（メメント）」を立ち上げることが発表された。
【写真】ANDSTIRへの所属が決まった太田基裕
2009年に、ミュージカル『テニスの王子様』伊武深司役で舞台デビューし、ミュージカル 『ロミオ＆ジュリエット』ティボルト役などで輝きを放ち、幅広い役どころで存在感を発揮する太田。“もっくん”の愛称で親しまれ、役の芯を捉える繊細な演技と、透明感のある澄んだ歌声に定評のある俳優だ。
8月8日からは東京・日比谷シアタークリエで上演される、ミュージカル『ゴースト』にカール役（Wキャスト）で出演するなど、今後さらなる活躍が期待される。
ファンクラブ名の「memento」は、ファンと“記憶”や“想い”を育む大切な場所、という気持ちを込めて本人が命名。7月1日15時より入会受付開始となる。
新たな心境や今の想いは、本日6月12日20時から自身初となるインスタライブで伝える。
■太田基裕コメント
日々、俳優として舞台に立たせていただいております。
まだまだ本当に未熟であり、未知なことだらけです。
自分自身の可能性や想いを信じ、アンドステアに所属させて頂く事になりました。
自身の表現、思考も磨きながら、そして、いつも支えてくださるファンの皆様に心からの感謝をしながら歩んでいきたいと思います。
是非とも応援の程、よろしくお願い致します。
■太田基裕プロフィール
BIRTHDAY／1987年1月19日
身長／178cm
血液型／A型
出身地／東京
趣味／芸術鑑賞・ギター
FAN／こしあん・生クリーム・珈琲
■出演代表作
•ミュージカル『テニスの王子様/The Final Match 立海 Second feat.The Rivals』伊武深司役
•舞台『弱虫ペダル』今泉俊輔 役
•ミュージカル『ローマの休日』アーヴィング役
•演劇調異譚『xxxHOLiC』 壱原侑子役
•ミュージカル『キングアーサー』ランスロット役
•ミュージカル『刀剣乱舞』 千子村正 蜻蛉切 双騎出陣 〜万の華うつす鏡〜 千子村正役
•『HUNTER×HUNTER』THE STAGE 2 クロロ役
•ミュージカル 『ロミオ＆ジュリエット』ティボルト役
•音楽劇『ライムライト』ネヴィル役
•ミュージカル『ダンス オブ ヴァンパイア』アルフレート役
•ミュージカル『十二国記 ー月の影 影の海ー』楽俊役
•ミュージカル『ゴースト』カール役
【写真】ANDSTIRへの所属が決まった太田基裕
2009年に、ミュージカル『テニスの王子様』伊武深司役で舞台デビューし、ミュージカル 『ロミオ＆ジュリエット』ティボルト役などで輝きを放ち、幅広い役どころで存在感を発揮する太田。“もっくん”の愛称で親しまれ、役の芯を捉える繊細な演技と、透明感のある澄んだ歌声に定評のある俳優だ。
ファンクラブ名の「memento」は、ファンと“記憶”や“想い”を育む大切な場所、という気持ちを込めて本人が命名。7月1日15時より入会受付開始となる。
新たな心境や今の想いは、本日6月12日20時から自身初となるインスタライブで伝える。
■太田基裕コメント
日々、俳優として舞台に立たせていただいております。
まだまだ本当に未熟であり、未知なことだらけです。
自分自身の可能性や想いを信じ、アンドステアに所属させて頂く事になりました。
自身の表現、思考も磨きながら、そして、いつも支えてくださるファンの皆様に心からの感謝をしながら歩んでいきたいと思います。
是非とも応援の程、よろしくお願い致します。
■太田基裕プロフィール
BIRTHDAY／1987年1月19日
身長／178cm
血液型／A型
出身地／東京
趣味／芸術鑑賞・ギター
FAN／こしあん・生クリーム・珈琲
■出演代表作
•ミュージカル『テニスの王子様/The Final Match 立海 Second feat.The Rivals』伊武深司役
•舞台『弱虫ペダル』今泉俊輔 役
•ミュージカル『ローマの休日』アーヴィング役
•演劇調異譚『xxxHOLiC』 壱原侑子役
•ミュージカル『キングアーサー』ランスロット役
•ミュージカル『刀剣乱舞』 千子村正 蜻蛉切 双騎出陣 〜万の華うつす鏡〜 千子村正役
•『HUNTER×HUNTER』THE STAGE 2 クロロ役
•ミュージカル 『ロミオ＆ジュリエット』ティボルト役
•音楽劇『ライムライト』ネヴィル役
•ミュージカル『ダンス オブ ヴァンパイア』アルフレート役
•ミュージカル『十二国記 ー月の影 影の海ー』楽俊役
•ミュージカル『ゴースト』カール役