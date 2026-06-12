『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』Grand Ceremony 追加パフォーマンスアーティストにM!LK
⼀般社団法⼈カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会(CEIPA)による国内最⼤規模の国際⾳楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の授賞式が6⽉13⽇(土)にTOYOTA ARENA TOKYOおよびSGCホール有明にて開催される。このうち、Grand Ceremonyで行なわれる特別パフォーマンスの出演アーティスト陣にM!LKが追加決定したことが明らかになった。
TOYOTA ARENA TOKYOで開かれるGrand CeremonyはNHKにて生放送され、グローバルプロジェクトパートナーであるYouTubeにて全世界配信（※一部地域を除く）。またゴールドパートナーであるNTTドコモの映像配信サービスLemino、ABEMA、radikoでも生配信される。さらにSpotifyやTikTok、X、YouTubeなどのSNSプラットフォームでも、ショートコンテンツの発信が行なわれる。
Grand Ceremonyでは、主要6部門をはじめとする最優秀作品/アーティストの授賞式に加え、豪華アーティスト陣による特別パフォーマンスが披露される。今回の追加発表をもって出演陣にはFRUITS ZIPPER、Fujii Kaze、HANA、M!LK、MISAMO、Sam Smith、サカナクション、東京スカパラダイスオーケストラ with Special Guests［LiSA、TAKUMA（10-FEET）、アイナ・ジ・エンド］、羊文学、米津玄師の13組が決定となった。
■テレビ放送予定
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 レッドカーペットライブ』
6月13日(土) 午後6時00分〜7時30分 （NHK BS / NHK BS プレミアム 4K）
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 第 1 部』
6月13日(土) 午後7時30分〜8時55分（NHK 総合 / NHK BS プレミアム 4K） ※NHK ONE で同時配信・1 週間の見逃し配信あり
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 第2部』
6月13日(土) 午後9時30分〜10時50分 （NHK 総合 / NHK BS プレミアム 4K） ※NHK ONE で同時配信・1 週間の見逃し配信あり
■YouTube ライブ配信予定
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Premiere Ceremony [授賞式]』
6月13日（土）13:00 配信スタート（予定）
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Grand Ceremony [授賞式]』
6月13日（土）19:30 配信スタート（予定）
【Lemino ライブ配信予定】
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Premiere Ceremony 生配信 』
6月13日(土) 午後1時00分〜
※後日アーカイブ配信あり
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Grand Ceremony 生配信』
6月13日(土) 午後7時30分〜
※後日アーカイブ配信あり
■ABEMA ライブ配信予定
6月13日(土) 午後0時30分〜イベント終了まで
（ABEMA 内 MAJ チャンネル ※当日のみの特別チャンネル）
※番組 URL：後日発行予定
■radiko ライブ配信予定
radiko 特別プログラム 『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 AUDIO LIVE』
授賞式の模様を、国内最大級のラジオ配信プラットフォーム「radiko（ラジコ）」 で完全ライブ配信。
6月13日（土）「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」 Premiere Ceremony
6月13日（土）「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」 Grand Ceremony
※radiko でライブ配信・1 週間のタイムフリー配信あり
■『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』
開催日時：2026年6月13日(土)
※開催ウィーク：2026年6月5日(金)〜6月13日(土)
会場：TOYOTA ARENA TOKYO 他
放送：NHK総合にて生中継(Grand Ceremony)
協力 ：経済産業省、文化庁、日本貿易振興機構(ジェトロ)(予定)
後援 ：東京都、国際交流基金
公式サイト：https://www.musicawardsjapan.com/
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