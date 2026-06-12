サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会が2026年6月12日（日本時間）に開幕した。

「第1戦の快勝は大きな意味を持つ」

グループA第1節がメキシコのグアダラハラ・スタジアムで行われ、韓国代表（FIFAランキング25位）がチェコ代表（同ランキング40位）と対戦し、2−1の逆転で初戦を飾った。

試合は両チーム無得点のまま前半を終えた。後半14分、韓国はロングスローから失点し、先制点を許した。

1点ビハインドの後半22分、MFファン・インボム（29）が同点ゴールを決めると、後半35分にはFWオ・ヒョンギュ（25）がネットを揺らし逆転に成功した。

韓国はこの1点を守り切り逆転勝利。初戦白星発進で貴重な勝ち点「3」を獲得した。

地元韓国では、複数のメディアが自国代表の逆転勝利を速報した。

スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）は、「『確率92.75%』ベスト32進出濃厚！ホン・ミョンボ監督率いる代表チーム、第1戦の快勝は大きな意味を持つ」とのタイトルで記事化した。

同メディアは、英データサイト「Opta」の分析結果を引用して記事を展開した。

「ベスト16進出の可能性も43.88%へと上方修正」

記事によると、「Opta」は韓国のベスト32進出の可能性を97.75%と分析した。グループAは、地元開催のメキシコ、韓国、チェコ、南アフリカが属しており、この日はメキシコが南アフリカを2−0で下し、勝ち点「3」を獲得。得失点差でメキシコが韓国を上回り、グループA首位に立っている。

「スポーツ朝鮮」は、「韓国は当初、初戦の相手として『1勝の獲物』と目されていた南アフリカよりも先に、第1戦でチェコを下して勢いに乗った」とし、こう続けた。

「チェコ戦での勝利後、データサイト『Opta』のスーパーコンピュータが分析した、32強進出確率はさらに高まった。韓国のベスト32進出を92.75%と評価した。事実上、トーナメント進出は問題ないという評価だ。ベスト16進出の可能性も43.88%へと上方修正された。第1戦の快勝が、トーナメント進出への青信号となり、ホン・ミョンボ監督を笑顔にした」

グループA第2節は19日（日本時間）に行われる予定で、韓国はグアダラハラ・スタジアムで地元メキシコと対戦する。