名古屋を代表する人気スイーツ「ぴよりん」の世界観を体感できるカフェが15日、JR名古屋駅の中央コンコースにオープンします。

12日、店内が初公開されました。

15日にオープンする「ぴよりんvillage」。

入口では大きなぴよりんがお出迎え。ぴよりんのイラストが描かれた壁に、天井のライトは雲の形をしています。

カフェのコンセプトは「ぴよりんたちが暮らす世界」です。

予約席は2週間先まで埋まる

2025年8月、名古屋駅で唯一ぴよりんが食べられるカフェが閉店。

今回、ぴよりんをさらに楽しめるカフェとして、パワーアップして帰ってきました。

店内はテーブルとカウンター、2階席もあり、全部で59席。

「絵本の中に出てくるようなストーリーが込められています。たくさんの方々に『ぴよりん』の可愛らしさを楽しんでいただければ」(佐々木麻由美 店長)

一部の席は予約可能で、2週間先まで予約が埋まっているということです。

限定グッズコーナーも

このほか、ここでしか買えない限定グッズなど約130種類のかわいらしい雑貨を集めたコーナーがあります。