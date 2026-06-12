JR名古屋駅に「ぴよりんvillage」が15日オープン 人気スイーツを満喫できるカフェにグッズも
名古屋を代表する人気スイーツ「ぴよりん」の世界観を体感できるカフェが15日、JR名古屋駅の中央コンコースにオープンします。12日、店内が初公開されました。
15日にオープンする「ぴよりんvillage」。
入口では大きなぴよりんがお出迎え。ぴよりんのイラストが描かれた壁に、天井のライトは雲の形をしています。
カフェのコンセプトは「ぴよりんたちが暮らす世界」です。予約席は2週間先まで埋まる
2025年8月、名古屋駅で唯一ぴよりんが食べられるカフェが閉店。
今回、ぴよりんをさらに楽しめるカフェとして、パワーアップして帰ってきました。
店内はテーブルとカウンター、2階席もあり、全部で59席。
「絵本の中に出てくるようなストーリーが込められています。たくさんの方々に『ぴよりん』の可愛らしさを楽しんでいただければ」(佐々木麻由美 店長)
一部の席は予約可能で、2週間先まで予約が埋まっているということです。限定グッズコーナーも
このほか、ここでしか買えない限定グッズなど約130種類のかわいらしい雑貨を集めたコーナーがあります。