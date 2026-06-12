◆カーリング日本選手権 第６日（６月１２日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）

女子２次リーグ（Ｌ）が行われ、前回覇者で２月のミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスが９ー５でグランディールを下して決勝トーナメントに進出した。

通算１勝３敗と崖っぷちに立たされて迎えた２次Ｌの最終戦。序盤はリードされていたものの、第４エンド（Ｅ）で２点スチールすると尻上がりに調子を上げた。第６Ｅでも１点を追加すると、第８Ｅでは３点。第９Ｅで相手に２点を取られたものの、第１０Ｅで逆に２点を奪って相手を圧倒した。「この試合にみんな全集中して今の試合は戦っていた。最初の２エンド目にスチールされてしまって、２点ダウンからのスタートになってしまいましたが、落ち着いてしっかりそこから立て直して自分たちの形だったり、流れを渡さないで、最終エンドまでいけたので、今の試合は良かったかな」と柔らかな笑みを浮かべながら振り返った。

女王チームが苦しみながらも決勝トーナメントに進出した。３位通過で連覇へはあと３勝しなくてはいけない。負けられない戦いが続くが「たくさん試合ができるのはできるのはすごくうれしい。崖っぷちを経験してきているので。あとは１つずつ勝ち上がっていくだけ。やることは変わらない。目の前のことに集中しながらショットをつなげていきたい」と気を引き締めた。

今大会の優勝チームは、３０年スイス・アルプス地域五輪に向けた日本代表決定戦の出場権を手にする。