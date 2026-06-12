東北地方ではあす13日(土)も大気の状態が不安定で、あちらこちらでにわか雨や雷雨となるでしょう。晴れていても、天気の急変に注意が必要です。また、来週後半以降は低気圧や前線の影響を受けやすくなるでしょう。東北地方でも梅雨入りとなる可能性があります。

急な雨や雷雨に注意 期間の後半は東北でも梅雨入りの可能性

13日(土)は、上空にこの時期としては強い寒気が居座る見込みです。この影響で大気の状態が不安定となるでしょう。晴れ間はありますが、日中はあちらこちらでにわか雨や雷雨となりそうです。外出の際は空模様の変化に注意して下さい。





14日(日)は、福島県でにわか雨や雷雨の可能性があるほかは、大気の状態は比較的安定するでしょう。日中は晴れて気温が上がりそうです。東北南部や内陸部を中心に、最高気温が30℃以上の真夏日となる所があるでしょう。熱中症など体調管理にお気を付け下さい。15日(月)は、日本の南海上にある前線がやや北上するでしょう。このため、前線に近い福島県や宮城県では雨の降る所がありそうです。そのほかの地域でも変わりやすい天気で、日本海側を中心に午後はにわか雨の所があるでしょう。16日(火)から17日(水)は、高気圧に覆われるため広い範囲で晴れるでしょう。特に17日(水)は再び、最高気温が30℃以上の真夏日となる所がありそうです。こまめな水分補給を行うなど、暑さ対策を心掛けて下さい。18日(木)と19日(金)は、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすいでしょう。大気の状態がやや不安定となるため、急な強い雨など天気の急変に注意して下さい。なお、日本気象協会では11日(木)に梅雨入り予想を発表いたしました。東北地方の梅雨入りは南部・北部ともに、早ければ6月19日頃となりそうです。梅雨入り後の大雨に備え、ハザードマップの確認や非常用品の準備・点検を進めておくとよいでしょう。※東北地方の平年の梅雨入りは、南部で6月12日頃、北部は6月15日頃です。

傘の出番多く 熱帯擾乱の動向にも注意

20日(土)は前線が本州の南岸付近に停滞する予想です。この影響で東北南部ほど厚い雲に覆われ、福島県では雨の降る所があるでしょう。一方、東北北部は雲が多めながらも日中は日差しが届く見込みです。



21日(日)以降は、前線や湿った空気の影響で雨の降りやすい所が多くなるでしょう。前線の活動が活発となる日もあり、まとまった雨となる恐れがあります。また、期間の後半は日本の南海上から熱帯擾乱が日本付近に接近する可能性があります。熱帯擾乱の動向次第では、東北地方でも雨量が多くなる恐れがあるため、今後の情報にご留意ください。



この期間、気温は平年並みか平年より低くなる所が多いでしょう。特に雨の降る日は、昼間でも空気がひんやりと感じられる日がありそうです。服装などでうまく調節するとよいでしょう。