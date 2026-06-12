13日（土）は晴れるところが多いものの、北日本〜東日本では引き続き雷雨となるところがあるでしょう。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。



■広い範囲で日差し届くも大気不安定

13日（土）も梅雨前線は本州付近からは南に離れた状態が続き、晴れ間の出るところが多いでしょう。ただ、上空には寒気が残りそうです。12日（金）は北日本〜東日本を中心にあちこちで激しい雨や雷雨となりましたが、13日（土）は北日本を中心に大気の状態が非常に不安定となりそうです。西日本は朝から晴れるところが多く、午後は山沿いの一部でにわか雨の可能性があります。東日本も晴れるところが多いですが、午後になると内陸や山沿いを中心に雷雨となるところがありそうです。12日（金）ほど広範囲での雷雨とはならない見込みです。北日本は午前中から雨や雷雨となるところがありそうで、激しい雨の降るおそれがあります。竜巻などの突風やひょうにも注意が必要です。梅雨前線に近い沖縄では、雷を伴って激しい雨の降るところがありそうです。

■関東内陸でも真夏日復活か

13日（土）も強い日差しで気温が上がりそうです。京都では32℃、名古屋や岐阜では31℃が予想されています。前橋、熊谷なども30℃と関東内陸でも6月1日以来12日ぶりの真夏日となるところがありそうです。湿度はそれほど高くなく、比較的カラッとした暑さではありますが、強い日差しも降り注ぐため、屋外でのレジャーはこまめな水分補給や休憩を心がけるようにしてください。ただ、天気が急変し雨が降ると気温が急降下する可能性があります。羽織るものを持っておくと安心です。

【13日（土）の予想最低気温】（）内は前日比と季節感

札幌 14℃（＋1 平年並み）

山形 13℃（-1 5月下旬）

仙台 15℃（±0 6月上旬）

新潟 16℃（±0 6月上旬）

東京 18℃（-1 平年並み）

名古屋 19℃（±0 平年並み）

大阪 20℃（-1 平年並み）

鳥取 16℃（±0 6月上旬）

福岡 18℃（-1 5月下旬）

鹿児島 19℃（-1 5月下旬）

那覇 20℃（-2 4月下旬）

【13日（土）の予想最高気温】（）内は前日比と季節感

■週間予報

札幌 25℃（＋1 7月中旬）★8日ぶりの夏日予想山形 28℃（＋3 7月上旬）仙台 24℃（-2 6月上旬）新潟 27℃（＋1 7月上旬）東京 28℃（±0 7月上旬）名古屋 31℃（＋1 7月中旬）大阪 30℃（＋1 7月上旬）★13日ぶりの真夏日予想鳥取 30℃（＋1 7月中旬）福岡 28℃（＋1 6月下旬）鹿児島 28℃（-2 6月下旬）那覇 25℃（-1 4月下旬）

14日（日）は北海道では雲が広がり、一時的に雨の降るところがありそうです。また梅雨前線が北上し、前線上の低気圧が進むため、15日（月）にかけて沖縄や奄美、西日本〜東日本の太平洋側を中心に雨が降るでしょう。沖縄、奄美、伊豆諸島では警報級の大雨となるおそれがあります。17日（水）は西から雨の範囲が広がり、18日（木）〜19日（金）は曇りや雨のところが多くなりそうです。西日本〜東日本では晴れれば30℃前後まで気温が上がる一方、雨の日は気温上昇が抑えられ、平年を下回る日もあるでしょう。東京は13日（土）と14日（日）は28℃まで上がる一方、15日（月）は最高気温22℃の予想です。寒暖差が大きくなりますので体調管理にお気をつけください。