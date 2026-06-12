先月、日本航空の客室乗務員が、アルコールを検知したため乗務できず便が遅延した問題で、国土交通省は、前夜に飲酒した2人が「事実を隠ぺいしようとした」などとして日本航空を厳重注意しました。

日本航空によりますと、先月23日の朝、広島から羽田に向かう便に乗務予定だった客室乗務員2人が前夜にホテルのラウンジで飲酒し、このうち50代のチーフから乗務前の検査でアルコールが検知されました。代わりの乗務員を手配するため、この便は42分遅れました。

航空法に基づく日本航空の運航規定では、出発時刻の13時間前以降の飲酒は禁止されていますが、2人は規定を認識していながら、「話が弾んで楽しかった」と規定を3時間ほど超えて飲酒していたということです。2人は当初、会社の聞き取りに対し、運航規定に反した飲酒はしていないとウソの報告をしていました。

チーフは当初、自分の部屋でビール2缶を飲んだと証言していましたが、検知した数値と整合がとれず、実際にはラウンジでビールと白ワインを2杯ずつ飲んでいたことが発覚しました。出発当日は、アルコール濃度の数値を下げようと、本来ホテルを出る前に行う乗務前の検査を、同僚から再三指摘されたにもかかわらず空港に着くまでしなかったということです。

もう一人の30代の客室乗務員は、起床後、会社に通知されない検査でアルコールを検知していましたが、会社には報告せず、体調不良を訴え乗務から外れていました。

日本航空ではこれまでも、パイロットの飲酒によるトラブルが相次いでいます。

国土交通省は12日、客室乗務員2人が「規定に違反した事実を隠ぺいしようとしたと認められる」ことや、日本航空で繰り返し飲酒事案が発生し「安全意識がいまだに徹底されていない」ことなどを指摘し、日本航空に対し厳重注意するとともに、来月17日までに再発防止策を報告するよう要請しました。

日本航空はチーフを懲戒解雇、30代の客室乗務員を停職処分としています。また、鳥取三津子社長を2か月間、月額報酬の30％減額、安全統括管理者と客室本部長を1か月間、月額報酬の20％減額、それ以外の全ての取締役と役員あわせて34人も、1か月間、月額報酬の10％減額との処分を決定しました。