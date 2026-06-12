お笑いタレント、お見送り芸人しんいち（41）が11日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」（木曜午後11時15分）に出演。スケジュールの中に宮迫博之のYouTube撮影が入っていたことが明らかになった。

番組のテーマは「どんな仕事も断らないと思われてそう芸人〜We are 働きアリ〜」。

蛍原徹（58）から「We are 働きアリ」のサブタイトルについて聞かれ、みなみかわは「我々は仕事断りませんから、制作陣からしたら都合の良い愛人であり、女王アリにいわゆる貢ぎ物をする働きアリであるという（意味）」と語った。

同企画には“仕事を断らない”と自負する、みなみかわ、お見送り芸人しんいち、三四郎小宮浩信、ウエストランド井口浩之、きしたかの高野正成、鬼越トマホーク、カカロニ栗谷、ちゃんぴおんず日本一おもしろい大崎が出演した。

番組ではしんいちの5月1日から7日までのスケジュールがどう入るかを3週間前から順に発表する企画を行った。

蛍原が3週間前のスケジュールを確認し、2週間前のスケジュールに移ると「宮迫YouTube（仮）」が入っていた。

鬼越トマホークの良ちゃんが「良くない字が！」と気づき、井口も「あれあれあれ…」と蛍原の元相方との仕事が判明した。

良ちゃんは「これ『アメトーーク』で映していい字ですか？」とイジり、金ちゃんも「蛍原さんの宿敵が…」と続いた。気づいた蛍原は手を叩いて笑っていた。

井口は「でも（仮）だから」とイジると、しんいちは「なんで（仮）やねんそれ！」と声を上げてツッコんだ。

1週間前時点のスケジュールでは「宮迫YouTube」に（仮）の文字が取れ、決定したことがわかり、スタジオは沸いた。

良ちゃんは「『アメトーーク』が入ってる週に入れる仕事じゃない」とイジった。

みなみかわは「TBSの特番が決まってたら、宮迫さんのYouTubeをバラすつもりやった。TBSがバレたから、宮迫さんのYouTube行こうってなったんだと思います」と分析していた。