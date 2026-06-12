株式会社嵐が12日、公式Xを更新。5月31日にグループ活動を終了した「嵐」に関する高額転売品や無許諾の違法な商品がネット上で出回っていることについて注意喚起した。

公式Xでは「関係各社と協議を重ね、なによりファンの皆さまが不当な被害を被らないか、深く憂慮しております。まず、現在公式オンラインストアで販売（予約販売）されている『ARASHI LIVE TOUR 2026 We are ARASHI』LIVE Blu−ray＆DVDをはじめとする嵐関連グッズについて、大手ECサイトや転売サイト上で定価を大きく上回る高額での出品が多数確認されています」と報告。「これらの高額転売品を購入した場合、商品が届かない等の詐欺被害につながる恐れもございます。ファンの皆さまにおかれましては、悪質な高額転売品を誤って購入してしまわないよう、くれぐれもご注意ください」と警鐘を鳴らした。

公式グッズではない無許諾のTシャツやバッグなどの商品も販売されていることにも言及。同ツアーの公式グッズは、公式オンラインストアに掲載されているグッズのみで、その他の商品は全て違法なものと強調した。「今後、法的対応により、売られた違法品の回収措置を行う可能性もありますので、ネット上で発見されても、くれぐれもご購入されませんようご注意ください」と記載した。