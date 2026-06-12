株式会社フェイスが展開するノリモノ雑貨ブランド「CAMSHOP.JP」が、サックスバー佐賀ゆめタウンおよびサックスバー久留米店にて、『頭文字D（イニシャルD）』公式ライセンスグッズを中心としたポップアップストアを開催する。

【写真】新商品「『頭文字D』デザインの折りたたみスツール」

会場では漫画『頭文字D』の世界観を楽しめる公式ライセンス商品を販売。作品に登場する車両をモチーフとした雑貨や限定アイテムなど、ファンやクルマ好きに向けたラインアップを揃える。

あわせて、新商品として『頭文字D』デザインの折りたたみスツールも登場。作品を象徴するAE86（ハチロク）が峠を駆け抜けるビジュアルを座面にプリントした、生産数1,000個限定のアイテムとなる。

折りたたみスツールには高さ調整機能を搭載しており、アウトドア、キャンプ、スポーツ観戦、イベント会場、ガレージ作業など幅広いシーンでの使用を想定。コンパクトに折りたためるため、持ち運びや収納にも対応する。別売りの「折り畳みスツール専用ケース」を座面カバーとしてセットすれば、クッション性をプラスすることもできる。

CAMSHOP.JP（キャムショップ）は株式会社フェイスが運営する「ノリモノ雑貨」専門ブランド。各自動車会社の公式ライセンスを取得した限定グッズを展開している。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）