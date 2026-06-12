看板に輝く「朝から居酒屋」の文字。半世紀愛された升亀の名物「いかげそ天ぷら」が小伝馬町に

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・小伝馬町の居酒屋店『朝から居酒屋 一亀』です。

【安堵】路地裏に息づく伝説の味

皆さんは覚えているだろうか。いや、そもそもご存じだろうか。JR神田駅高架下で半世紀近く愛された「升亀」という伝説の大衆酒場を。

サラリーマンはもちろん、高円宮殿下も度々訪れた名店が閉店したのは2013年のこと。その後、従業員有志が集まって歴史ある味を受け継いだ。それがここ「一亀」である。

開業時は集客に苦労したそうだが、かつての常連客に助けられ、13年経った今も家族同然のスタッフ一丸で奮闘中。通し営業だってそのまま、看板に燦然と輝く升亀時代からの謳い文句「朝から居酒屋」の文字にもうれしくなる。

メニューは当時の味をほぼ残しており、名物の「いかげそ天ぷら」と「ジャンボメンチカツ」も変わらぬスタイルだ。

いかげそ天ぷら605円、紅生姜天528円

『朝から居酒屋 一亀』（手前から）いかげそ天ぷら 605円、紅生姜天 528円 天つゆをかけて提供する名物の「いかげそ天ぷら」は衣にダシが染みた味がクセになる

昔を知る人は懐かしさに小躍りするはず。一方、「巣作りポテトサラダ」など新たに工夫した「一亀」名物も。物語は続く！

『朝から居酒屋 一亀』共同経営 （後右）山本明彦さんと（前左）坂井吉美さん、（前右）料理長 遠藤雄三さん、（後左）スタッフ 坂井優佳さん

共同経営：山本明彦さんと坂井吉美さん、料理長：遠藤雄三さん、スタッフ：坂井優佳さん「伝統の味を守り一から始めようと一亀。今も頑張ってます」

『朝から居酒屋 一亀』

小伝馬町 『朝から居酒屋 一亀』

［店名］『朝から居酒屋 一亀』

［住所］東京都千代田区岩本町1-8-5

［電話］03-3862-1709

［営業時間］10時〜22時、土：11時〜21時、祝：12時〜20時

［休日］日

［交通］地下鉄日比谷線小伝馬町駅2番出口から徒歩3分

撮影／西崎進也、取材／肥田木奈々

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、小伝馬町で出合ったマグロステーキの画像をご覧いただけます。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年5月号発売時点の情報です。

【画像】有志が集まって伝説の味を復活させた!? 伝統の味を守り続ける小伝馬町の居酒屋（7枚）