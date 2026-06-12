「産後とは思えないほどの綺麗さ、、」サッカー日本代表の美人妻、親子ショットに反響「お肌綺麗すぎ」
モデルの由布菜月さんは6月11日、自身のInstagramを更新。娘の1カ月検診の日の様子を収めたVlogを公開しました。
【動画】由布菜月、1カ月検診での親子ショット
ファンからは「可愛いすぎる、、」「お肌綺麗すぎ」「なっちゃんほんとにママに見えないです、、」「産後とは思えないほどの綺麗さ、、」「お肌一日中ちゅるちゅるで綺麗すぎる」「ほんといつでもお綺麗なの」「メイク後のニコってしたの可愛すぎてドキってした」など、絶賛の声が寄せられています。
コメントでは「カラーも髪型もとっても可愛いです」「なんでそんなに可愛いのですか？」「とっても素敵」など、絶賛の声が集まりました。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)
【動画】由布菜月、1カ月検診での親子ショット
「可愛すぎてドキってした」由布さんは「1ヶ月検診の日 あっという間に1ヶ月…！」とつづり、Vlog動画を1本公開。鏡越しに娘を抱っこしながら自撮りをする様子や、朝のスキンケア風景、車に乗る娘の姿、ドリンクを楽しむひとときなど、1カ月検診の日の何気ない日常を披露しました。ナチュラルな姿ながら透明感あふれる美しさが印象的です。
「なんでそんなに可愛いのですか？」5日には「ヘアメンテした日！」とつづり、5枚の写真を公開した由布さん。青いシャツにグレーのニット、黒いボトムスを合わせたコーディネートで、落ち着いたブラウンカラーのセミロングヘアと眉下でそろえた前髪がかわいいです。
コメントでは「カラーも髪型もとっても可愛いです」「なんでそんなに可愛いのですか？」「とっても素敵」など、絶賛の声が集まりました。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)