■日本陸上競技選手権大会 兼 愛知・名古屋 2026アジア競技大会 日本代表選手選考競技会（12〜14日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）

【日程＆選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（愛知・名古屋）が9月19日開幕 ※随時更新

陸上日本選手権の男子三段跳決勝が12日に行われ、宮尾真仁（21、東洋大）が6回目の跳躍で16m64（−1.7）をマークして初優勝。派遣設定記録（16m55）を突破したため、32年ぶりの日本開催となるアジア大会代表に内定した。

20人で争われた決勝。宮尾は1回目で16m04を跳びトップに立つと、続く2回目でも16m22を跳び、記録を伸ばす。3回目をパスして臨んだ4回目に16m36を跳んで、さらに記録を伸ばした。

そして迎えた6回目。宮尾は観客に手拍子を求め、両手で自分の胸叩き最後の跳躍に挑んだ。大きなストライドからジャンプして着地すると、満足げな笑みを浮かべて結果を待つ。16m64の表示が出ると、宮尾は両手を叩いて喜び、感極まった表情を見せた。



「日本選手権 で（16m） 55を跳んでアジア大会代表を内定させるのが今年の目標だったので、ここで自己ベストを取るつもりでやってきた」と話した宮尾。6回目の跳躍で派遣設定記録を突破したことについては「最後はもう意地のジャンプで繋げました」と、安堵の表情を見せた。9月のアジア大会に向けても「出るだけじゃつまらないと思ってるので、しっかりメダルと優勝を狙います」と、意気込んだ。

