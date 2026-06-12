オズワルド伊藤「伊集院光さんに認められたい」 『チャンスの時間』で名誉挽回かけ立ち上がるも…ベイスターズファンからの容赦ない洗礼
14日放送のABEMA『チャンスの時間』（後11：00）では、“人間の欲望や人生を賭けの対象にした究極の遊戯”をテーマに、欲望を叶えようとする人物に密着したドキュメントVTRをみて、その結末を予想する企画「人間パドック」を届ける。今回の「人間パドック」では、今まさに窮地に立たされている男、オズワルド・伊藤俊介に密着する。
【番組カット】ベイスターズクイズで…苦悶の表情を浮かべる伊藤
今年4月に出演したプロ野球順位予想番組で、野球ファンにとって冒涜と捉えられかねない的外れな予想を披露し、共演者の伊集院光を大激怒させてしまった伊藤。この騒動をきっかけに、横浜DeNAベイスターズのファンから厳しい視線を向けられ、崖っぷちの状況に立たされています。“ここままではマズい”と危機感を募らせる伊藤が、「ベイスターズファンとして伊集院光さんに認められたい」と、名誉挽回をかけて立ち上がる。
今回伊藤はベイスターズファンとしての名誉を取り戻すべく、「ベイスターズクイズ」に挑戦。わずか1週間で膨大な知識を叩き込み、スタジオでのクイズ本番に挑む。伊藤は仕事の合間を縫って参考書籍や資料を読み込み、野球好き芸人からも知識を吸収。さらには横浜スタジアムへ足を運び、現地で試合観戦も敢行する。しかし「確実に良く思われてないと思う。できるだけこっそり応援しに行きたい」と騒動後初めて訪れるスタジアムに緊張感を高める伊藤は、現地で容赦ない洗礼を受けることに…。果たして伊藤は、ベイスターズファンとして認められるのか。芸人人生を賭けた大勝負の行方に迫る。
進行はラランド・ニシダが務め、スタジオゲストとして元乃木坂46でタレント・プロ雀士の中田花奈も参加する。
【番組カット】ベイスターズクイズで…苦悶の表情を浮かべる伊藤
今年4月に出演したプロ野球順位予想番組で、野球ファンにとって冒涜と捉えられかねない的外れな予想を披露し、共演者の伊集院光を大激怒させてしまった伊藤。この騒動をきっかけに、横浜DeNAベイスターズのファンから厳しい視線を向けられ、崖っぷちの状況に立たされています。“ここままではマズい”と危機感を募らせる伊藤が、「ベイスターズファンとして伊集院光さんに認められたい」と、名誉挽回をかけて立ち上がる。
進行はラランド・ニシダが務め、スタジオゲストとして元乃木坂46でタレント・プロ雀士の中田花奈も参加する。