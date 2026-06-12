カーリング女子で中部電力のスキップ・北沢育恵が、負けられない戦いに向けて決意を新たにした。

日本選手権６日目（１２日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）の２次リーグ第３戦では札幌国際大に５―６で敗戦。第６エンド（Ｅ）終了時点で４―２とリードするも、第７、８Ｅに１点ずつ許して同点とされる。第９Ｅには２点をスチールされ、悔しい逆転負けとなった。北沢は「ウエイトのジャッジだったりとか、投げ方のミスだったりとか、ミスの方向が悪かった。そこの詰めが甘かった」と唇をかんだ。

ただ、１３日に行われるプレーオフへの進出は確定。２０１９年大会の優勝に向けて「まずはみんなが疲れてきている中でどれだけ集中力を保てるのかというところと、今やらなきゃいけないことが何なのかを明確にして、ショットを１つずつ決めたい」と意気込んだ。

２次リーグは若手が主体の北海道銀行が１位、ＳＣ軽井沢クラブが２位で通過。日本一を目指す上で、避けることはできない相手だ。「勢いに負けないようにしたいと思っているし、ベテランの強さを見せつけられたら」とニヤリ。ここからは這い上がるのみだ。