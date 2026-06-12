ドミノ･ピザがピザ全品S→Mサイズへのサイズアップ無料【14日間限定】

ドミノ･ピザ ジャパンは、6月15日から6月28日までの14日間限定で「絶対に食べてほしいピザが、ドミノにある」キャンペーンを開催する。期間中はデリバリー限定で、通常600円〜700円の追加料金がかかるSサイズからMサイズへのサイズアップを無料で提供する。対象はピザ全商品。

ドミノ･ピザは、国内No.1シェアを誇る宅配ピザチェーン。日本中で高まるスポーツ観戦への熱量を受け、ピザを楽しみながら試合観戦を満喫してほしいとの思いから、本キャンペーンを実施する。

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〈キャンペーン概要〉

開催期間:2026年6月15日(月)〜6月28日(日)

内容:デリバリー限定で、SサイズからMサイズへのサイズアップが無料(ピザ全品対象)

クーポン番号:073784(オンライン注文限定)

※デリバリー時の最低注文金額は1,000円

※持ち帰り注文は対象外

※Mサイズピザのデリバリー注文時にクーポンを利用することで、ピザ全商品が700円割引となる

※ウェブサイトおよびドミノ･ピザ注文アプリで利用可能

※他の割引･クーポン･特典･セット商品との併用不可

※追加トッピング、生地変更による追加料金は割引対象外

※キャンペーン内容は予告なく変更･終了となる場合がある。