13年ぶりに復活した『チョコミントシュー』、販売店舗を14店舗へ拡大【ビアードパパ】

シュークリーム専門店「ビアードパパ」は、2026年6月15日から、『チョコミントシュー』(税込320円)の販売店舗を7店舗から14店舗へ拡大する。

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『チョコミントシュー』は、2013年に一部店舗でテスト販売していた商品で、近年のチョコミント市場の盛り上がりを受け、現在のトレンドに合わせて新たに開発した。

2026年6月1日に7店舗限定として販売開始以降、販売店舗の拡大を望む声が多数寄せられたという。そこで、食材の調達量を急遽増やし、製造体制を強化することで、販売エリア拡大が実現した。

◆店舗限定『チョコミントシュー』

販売価格:320円(税込)

販売期間:2026年6月1日〜6月30日 予定

販売店舗:ビアードパパ14店舗限定

ザクザク食感のショコラ生地にチョコをコーティングし、ミントシェイブチョコレートをトッピング。生地の中には、チョコチップ入りのミントクリームを詰めた。

【6月15日〜販売する店舗】

･ビアードパパ アピア札幌店(北海道)

･ビアードパパ JR仙台駅店(宮城県)

･ビアードパパ 大宮西口店(埼玉県)

･ビアードパパ アトレ新浦安店(千葉県)

･ビアードパパ 東神奈川駅店(神奈川県)

･ビアードパパ 水戸エクセル店(茨城県)

･ビアードパパ 阪急西宮北口店(兵庫県)

【6月1日〜販売中の店舗】

･ビアードパパ ウィング新橋店(東京都)

･ビアードパパ ヨドバシAkiba店(東京都)

･ビアードパパ 池袋西口店(東京都)

･ビアードパパ 名古屋地下街サンロード店(愛知県)

･ビアードパパ 名古屋セントラルパーク店(愛知県)

･ビアードパパ ホワイティうめだ店(大阪府)

･ビアードパパ イオンモール四條畷店(大阪府)