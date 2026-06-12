NEWS小山慶一郎「推しです」M!LKメンバーとの“滅ポーズ”2ショット公開 本人も反応
【モデルプレス＝2026/06/12】NEWSの小山慶一郎が6月11日、自身のInstagramを更新。M!LKの山中柔太朗とのオフショットを披露した。
【写真】NEWS小山、M!LKの推しメン
同日放送された日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」（毎週木曜よる8時〜）では「NEWS vs M!LKアイドル対決」を実施。「体張り障害物リレー」において小山と山中はアメ玉探しに奮闘した。
これを受け、小山は「滅。バラエティーの勲章。空き時間に色々話せて楽しかった」と添えて、共演後の山中との2ショットを公開。2人とも顔面真っ白の粉だらけの状態でM!LKの楽曲「好きすぎて滅！」の“滅ポーズ”を披露しており「小山の推しです」と記していた。
この投稿には山中が「こちらこそ話してくれてありがとうございました 推し！やったー！！！」とコメントし、小山が「こちらこそだよ 応援してます！時間合えば会いましょう」と返信。ファンからは「やりとりが可愛すぎて滅」「2人とも体張ってて最高」「美×美」「顔の系統が似てる」「推し被り光栄です」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】NEWS小山、M!LKの推しメン
◆小山慶一郎、M!LKの推しメン
同日放送された日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」（毎週木曜よる8時〜）では「NEWS vs M!LKアイドル対決」を実施。「体張り障害物リレー」において小山と山中はアメ玉探しに奮闘した。
◆小山慶一郎の投稿に山中柔太朗が反応
この投稿には山中が「こちらこそ話してくれてありがとうございました 推し！やったー！！！」とコメントし、小山が「こちらこそだよ 応援してます！時間合えば会いましょう」と返信。ファンからは「やりとりが可愛すぎて滅」「2人とも体張ってて最高」「美×美」「顔の系統が似てる」「推し被り光栄です」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】