【漢字クイズ】「土下」はなんて読む？「土」の読み方が難しすぎる…！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「土下」はなんて読む？
「土下」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、鳥取県の地名で、ひらがな3文字です。
いったい、「土下」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「はした」でした。
土下は、鳥取県東伯郡北栄町に位置しています。
北栄町にある「青山剛昌ふるさと館」は、『名探偵コナン』の作者・青山剛昌氏の出身地にある記念館です。
原画展示やトリック体験コーナーがあり、コナンファンの聖地として全国から多くの観光客が訪れるそうですよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『地名辞典』
・『青山剛昌ふるさと館公式サイト』
ライター Ray WEB編集部