◆カーリング日本選手権 第５日（６月１２日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）

女子の２次リーグ（Ｌ）が行われ、北海道銀行がＳＣ軽井沢クを５―４で下し、５戦全勝の１位通過で１３日から始まる決勝トーナメント進出を決めた。

不利な先攻からスタートも、いきなり１点をスチール。その後は互いに点を重ね、第５Ｅは相手に最大３点のスチールを許す大ピンチだったが、スキップの仁平美来がハウス（円）の中心にストーン（石）を運び、１点を死守。３―２とリードして後半へ。第６、７エンド（Ｅ）はブランクエンドとなり、第８Ｅでは終盤に相手のミスが重なり２点をスチール。その後は相手に連続得点を許したが、１点リードで２次Ｌを全勝とした。

仁平は「全勝同士の試合でお互い緊張感があった。いつもクロスゲームになる相手なので、タイトなゲームになると思っていた。最後、勝ちきることができて良かった」と笑みを浮かべた。１次リーグ４試合と合わせて今大会無敗の７連勝。「負けることも想定していたが、全勝できていることはチームにも大きな自信になる。率直にうれしい」と初優勝へ向けて大きな弾みとした。

この日対戦したＳＣ軽井沢クとは１３日の決勝トーナメントでも対戦。その後の結果次第では、決勝で再び顔を合わせる可能性もある。「ロースコアでクロスゲームになることが予想されていた。１つのミスが命取りになると思っていた。これからも同じ展開が予想されるので、シンプルショットやコールや決めきれるショットもあったので修正していきたい」と今後への課題を話した。２大会連続準優勝の雪辱へ２連勝で頂点を目指す。