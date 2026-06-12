彼氏持ちなのに、先輩とも関係を持っている！？友だちが使っていた【恐るべき連絡手段】にドン引き...！

読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！私の友人は長く付きあっている彼氏がいるにもかかわらず、最近はバイト先の先輩とも親しげな様子。しかしSNSには彼氏との写真がそのまま残されていて……。彼女が使っていた浮気を隠し通すための、思いもよらない手口とは――

私の友人には、長く付あっている彼氏がいました。ところがある頃から、彼女はアルバイト先の先輩と頻繁に出かけるようになり、どこか親密な雰囲気を感じるようになっていました。

そんななか、彼女は「先輩と付きあうことになった」と嬉しそうに報告してきたのです。私は当然、もともとの彼氏とは別れたのだと思いました。

しかし、なに気なく彼女のSNSを見てみると、彼氏との仲睦まじい写真がそのまま残っていたのです。

新しい恋人ができたにもかかわらず、以前の恋人との写真を消していないことに違和感を覚えた私は、思い切って理由を聞いてみることにしました。