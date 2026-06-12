彼氏持ちなのに、先輩とも関係を持っている！？友だちが使っていた【恐るべき連絡手段】にドン引き...！
読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！私の友人は長く付きあっている彼氏がいるにもかかわらず、最近はバイト先の先輩とも親しげな様子。しかしSNSには彼氏との写真がそのまま残されていて……。彼女が使っていた浮気を隠し通すための、思いもよらない手口とは――
SNSに残されたままの“違和感”
私の友人には、長く付あっている彼氏がいました。ところがある頃から、彼女はアルバイト先の先輩と頻繁に出かけるようになり、どこか親密な雰囲気を感じるようになっていました。
そんななか、彼女は「先輩と付きあうことになった」と嬉しそうに報告してきたのです。私は当然、もともとの彼氏とは別れたのだと思いました。
しかし、なに気なく彼女のSNSを見てみると、彼氏との仲睦まじい写真がそのまま残っていたのです。
新しい恋人ができたにもかかわらず、以前の恋人との写真を消していないことに違和感を覚えた私は、思い切って理由を聞いてみることにしました。
友人が明かした衝撃の事実とは…！
「彼氏とはちゃんと別れたの？」
そう尋ねると、彼女はあっけらかんとした様子で「ううん、別れてないよ」と笑って答えました。
なんと彼女は、彼氏と交際を続けたまま、バイト先の先輩とも関係を持っていたのです！
まったく悪びれる様子のないその態度に、私は言葉を失いました。
しかも彼女の彼氏はかなり嫉妬深く、普段からスマートフォンを細かくチェックするタイプだったはずです。それにもかかわらず、どうやってこの状況を隠し続けているのか、不思議でなりませんでした。
このあと友人の口から驚きの事実が飛び出します…！
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部