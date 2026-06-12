Ｂ２ベルテックス静岡は１２日、千葉ジェッツトップチーム練習生で、スラムダンク奨学生としての留学経験もあるＰＧ／ＳＧ関谷間（せきや・あいま）と２０２６ー２７シーズンの選手契約に合意したと発表した。

関谷は２０２３ー２４シーズンは千葉ジェッツ Ｕ１８に所属しつつ、ユース育成特別枠選手としてトップチームの活動にも参加。人気漫画「スラムダンク」の作者・井上雄彦氏が中心となって設立した「スラムダンク奨学金」の第１８回奨学生として２０２５年に渡米し、「St. Thomas More School」に留学。２０２５ー２６ シーズンは再び千葉ジェッツトップチーム練習生として活動していた。

関谷は「新たな環境で挑戦できることを大変嬉しく思います。留学中には怪我もあり、苦しい時間を過ごしました。しかし、その経験を通して、バスケットボールができることの幸せや、多くの方々に支えられていることのありがたさを改めて実感しました。新たな挑戦の場をいただけたことへの感謝を忘れず、チームの勝利に貢献できるよう全力で戦います」とコメントを発表した。