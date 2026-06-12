子供のころに抱いていた夢をかなえたコスプレイヤーの写真が、SNS上で大きな注目を集めている。



【写真】20年ごしの夢を実現！コスプレイヤーのビフォーアフター

「小さいころの私へ

20年たったらナージャにだってなれるよ」



と2枚の写真を紹介したのは、藤淡雪さん（@Awayuki__chan）。



2003年から2004年にかけ放送されたアニメ『明日のナージャ』（テレビ朝日）。その主人公・ナージャの衣装をまとった小さな女の子が、20年を経てさらにナージャそっくりのコスプレ写真を撮影したという、なんともロマンティックな今回の投稿について、藤さんにお話を聞いた。



――『明日のナージャ』が大好きだったんですね。



藤：子どものころから大好きでした。当時バレエを習っていたこともあり、自分とナージャを重ね合わせながらレッスンに励んでいました。ナージャが着ていたような水色のチュチュにあこがれていて、「いつか着たい」という気持ちで毎日頑張っていたことを覚えています。



こちらの比較写真は、4歳のころに撮影したものです。この写真にもそんなあこがれが詰まっているので、今でも大切に見返せるようにしています。



――今回のコスプレのきっかけは？



藤：以前からずっと、ナージャのコスプレをしてみたいと思っていました。



今回、素敵なお友達もナージャが大好きとのことで、一緒に京成バラ園でナージャ併せを行うことになりました。小さいころも衣装を着たときは「ナージャになれた！」と、うれしい気持ちでしたが、大人になって改めてコスプレとして再現できたときは感慨深く、とても幸せな気持ちになりました。傘やリボン、靴は手作りで作品に出てくるような大きさや形にリメイクしました。



また、一緒に撮影してくださったコレット（ナージャの母）のコスをしてくださった方や、作品の世界観をていねいに撮影してくださったカメラマンさんのおかげで、本当に作品の世界に入り込んだような気持ちで撮影することができました。



――ご投稿に対し、大きな反響がありました。



藤：正直、ここまで大きな反響をいただけるとは思っていなかったので、とても驚きました。それ以上にうれしかったのは、「私もナージャが大好きでした」といったコメントや引用投稿を、たくさんいただけたことです。



私と同じように子どものころ、ナージャにあこがれていた方が、こんなにもたくさんいたことを知り、とても温かい気持ちになりました。今回の投稿が、皆さんにとって大切な思い出を振り返るきっかけになっていたらうれしいです。



また、子どものころにあこがれていたことは、大人になってからでもかなえられるのだと、私自身改めて感じることができました。



◇ ◇



SNSユーザーからは



「小さいころのお写真、ちゃんと帽子もバトンも持っておられて完璧すぎる 今のはポーズまでさらに完璧すぎだし！！どっちもかわええ〜」

「TLに流れてきてかわいいいいーーー！！！！！！！！と声をあげました。幼少期から好きだったものを大人になってもずっと好きでいられるのめちゃくちゃいいことだし、何より美人さん！！！！ナージャコスで一番似合ってる方に出会えた感動に拍手しちゃいました よきお写真をありがとうございます」

「すてきな、未来からのお手紙ですね」



など、数々の称賛の声が寄せられた今回の投稿。読者のみなさんは小さいころ、どんなキャラクターにあこがれていただろうか。



なお、藤さんは日ごろ『原神』『ツイステッドワンダーランド』『エヴァンゲリオン』など、さまざまな作品のコスプレを披露。また自身でカメラ撮影も行っており、趣味で他のコスプレイヤーの撮影をサポートすることもあるのだという。ご興味ある方は、ぜひSNSでその多彩な活動に触れていただきたい。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）