ライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」が、UNIDOL実行委員会（学生団体UNIEVENTS、株式会社AmaductioN）主催の大学対抗女子大生アイドルコピーダンス日本一決定戦『UNIDOL 2026 Summer』に冠協賛することが発表された。

「UNIDOL（ユニドル）」は、日本全国の大学対抗で行われる女子大生アイドルコピーダンスの日本一決定戦。名称は「UNIversity iDOL」に由来し、「普通の女子大生が、一夜限りの“アイドル”としてステージに立つ」ことをコンセプトにしたコピーダンスイベントである。2012年の第1回大会以降規模を拡大し、現在は年間70大学以上が参加、年間観客動員は2.5万人を超える日本最大級の大学対抗イベントへと成長している。

『UNIDOL 2026 Summer』は、2026年6月21日からスタートする九州予選を皮切りに、関西、東海、北海道、関東で予選を実施。これらを勝ち抜いたチームは、9月16日にKanadevia Hallで開催される決勝戦で日本一の座をかけて競い合う。

「17LIVE」はこの決勝戦において「17LIVE特別賞」を設け、予選期間も含めライブ配信の活動を積極的に行い、かつ決勝戦でも輝きを放ったチームにスペシャルなプライズを贈呈する予定。2025年夏、2026年冬に続く協賛となり、大会の盛り上げに加え、参加者の夢や目標の実現に向けた活動をサポートすることを目指すとしている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）