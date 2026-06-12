ライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」が、HIKKYとSDRSが共同開発する次世代型の自動販売機ソリューション『推しと遊べる自販機』に公式キャラクター「ベイビー」のコンテンツを提供することが発表された。本自販機の実機は、6月24日から26日にかけて東京ビッグサイトで開催される「推し活EXPO」で初公開される。

『推しと遊べる自販機』は、VRイベントやXR事業を手がけるHIKKYと、大手自動販売機メーカーであるSDRSが共同開発した体験型の自動販売機ソリューション。人口減少に伴う省人化への対応と、エンタメ性を求める「コト消費」への需要を背景に、4.1兆円規模とされる「推し活市場」をターゲットとして開発された。

本自販機は、搭載モニターに表示されたキャラクターとの会話やミニゲームを楽しめるほか、景品やデジタルコンテンツの獲得、記念撮影した写真のSNSシェアといった体験を1台で完結できる。ゲームのスコアや結果に応じてグッズやデジタルコンテンツを獲得できるエンタメ体験を、24時間365日提供する仕組みだ。

今回の連携では、「17LIVE」での楽しみ方をリアルの場で体験できる機会として、初のユースケースとなるコンテンツとデザインが提供される。「17LIVE」では、ライバーと呼ばれる配信者に対し、リスナーが視聴やコメント、デジタルギフトによるギフティング、定額制ファンクラブ機能「アーミー」などを通じて応援を行うコミュニティが形成されている。

『推し活EXPO』のSDRS株式会社ブースでは、「17LIVE」オリジナルのラッピングが施された実機展示が行われる。画面内を歩き回るキャラクター「ベイビー」を「ぷにぷにタップ」して捕獲するゲームコンテンツや、内蔵カメラでベイビーたちのオリジナルフォトフレームを使って記念撮影し、限定フォトレシートがその場で手に入る体験コンテンツが用意されている。あわせて、数量限定のノベルティグッズも配布される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）