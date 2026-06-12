山形県酒田市松山地区ではいまスイレンが見ごろを迎え、鮮やかな花が可憐に咲き誇っています。

【写真を見る】『スイレン』見ごろ迎える 可憐に咲き誇る、赤と白の鮮やかな花（山形・酒田市）

水面に開く鮮やかな赤紫色の花、スイレン。

酒田市松山にある松山歴史公園の大手門前の池では今、およそ２００輪のスイレンが見ごろを迎えています。

■赤紫色の次は白いスイレンも

松山文化伝承館によりますと今年は気温が高い日が続いたこともあり例年よりも半月ほど早い、先月中旬に開花したということです。

また赤紫色のスイレンが成長すると咲き始めるのがこちらの白いスイレン。

こちらは先月末頃に開花したということで今の時期は赤と白、両方を楽しめる時期となっています。

訪れた人「今年はいっぱい咲いているからきれいですね。花自体が好きだから何回も見に来ている。今までこんなに咲かなかった今年すごく咲いているんですよね」

訪れた人「きれいだと思います。白は白でそれなりにだし、ピンクはピンクで綺麗だし豊かな気持ちになる。友達が連れてきてくれたら来年も来たいです」

スイレンは今月いっぱい楽しめそうだという事です。