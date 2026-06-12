ももクロ最年少・佐々木彩夏が30歳の誕生日を報告 祝福と驚きの声「ついにももクロ全員30代だ」「とても30歳に見えない」
ももいろクローバーZの佐々木彩夏が、きのう6月11日に30歳の誕生日を迎え、当日に生配信を実施。自身のインスタグラムではオフショットとともに抱負をつづった。
【写真】「とても30歳に見えない綺麗さ」ついに30歳を迎えたあーりん
佐々木は「Lv.30になりました！！！！」と“あーりん”らしく30歳を迎えたことを報告し、「みんなといっしょに最高の30歳にしたいと思います 楽しむぞー」と宣言。
続けて、「まずは24時に新曲30 STREET!!!が配信になります その他もろもろたっくさんお知らせありましたので チェックよろしくお願いします」と30歳を記念した新曲などをアピールした。
ファンからは「あーりん誕生日おめでとう!!!!」「世界一可愛いです!!!!うまれてきてくれて本当にありがとうございます」「素敵な一年になりますように」など祝福の声のほか、ももクロで最年少の佐々木が30歳を迎え「ついにももクロ全員30代だ」「ももクロ最年少が30歳とは感慨深いです…」「あーりんが30歳なんてびっくり！」「とても30歳に見えない綺麗さ」など驚きの声も寄せられている。
佐々木は1996年6月11日生まれ。神奈川県出身。2008年にももクロに加入。ニックネームは「あーりん」。2026年3月5日には結婚を発表。「こうして人生の節目を迎えられるのも、これまで支えてくださったみなさんのおかげです。これからも感謝の気持ちを忘れずに今まで以上に頑張ってまいりますので、引き続き応援していただけたら嬉しいです」と伝えていた。
【写真】「とても30歳に見えない綺麗さ」ついに30歳を迎えたあーりん
佐々木は「Lv.30になりました！！！！」と“あーりん”らしく30歳を迎えたことを報告し、「みんなといっしょに最高の30歳にしたいと思います 楽しむぞー」と宣言。
続けて、「まずは24時に新曲30 STREET!!!が配信になります その他もろもろたっくさんお知らせありましたので チェックよろしくお願いします」と30歳を記念した新曲などをアピールした。
佐々木は1996年6月11日生まれ。神奈川県出身。2008年にももクロに加入。ニックネームは「あーりん」。2026年3月5日には結婚を発表。「こうして人生の節目を迎えられるのも、これまで支えてくださったみなさんのおかげです。これからも感謝の気持ちを忘れずに今まで以上に頑張ってまいりますので、引き続き応援していただけたら嬉しいです」と伝えていた。